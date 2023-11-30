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"Они маневрируют". Зеленского предупредили о тайном плане США по Украине - РИА Новости, 30.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 30.11.2023 (обновлено: 18:11 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912929534.html
"Они маневрируют". Зеленского предупредили о тайном плане США по Украине
"Они маневрируют". Зеленского предупредили о тайном плане США по Украине - РИА Новости, 30.11.2023
"Они маневрируют". Зеленского предупредили о тайном плане США по Украине
Соединенные Штаты могут вынудить Украину начать мирные переговоры с Россией, заявил профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:16
2023-11-30T18:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
джон миршаймер
алексей данилов
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты могут вынудить Украину начать мирные переговоры с Россией, заявил профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Мы видим, как администрация Байдена маневрирует в отношении Украины, пытаясь положить этому конец. &lt;…&gt; На мой взгляд, мы будем упорно добиваться реального прекращения огня", — предположил он.Владимира Зеленского, по словам политолога, предупреждают, что киевский режим больше не получит вооружений в большом количестве и что ему лучше начать думать о мирных переговорах.Кроме того, поддержка Украины среди союзников и так начала ослабевать незадолго до обострения арабо-израильского конфликта. Теперь же Запад стал еще менее заинтересован в продолжении военных действий в бывшей советской республике, резюмировал Миршаймер.Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, джон миршаймер, алексей данилов, евросоюз, чикагский университет, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Джон Миршаймер, Алексей Данилов, Евросоюз, Чикагский университет, США
"Они маневрируют". Зеленского предупредили о тайном плане США по Украине

Профессор Миршаймер: США могут заставить Зеленского начать переговоры с Россией

© AP Photo / Ted ShaffreyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Ted Shaffrey
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты могут вынудить Украину начать мирные переговоры с Россией, заявил профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Мы видим, как администрация Байдена маневрирует в отношении Украины, пытаясь положить этому конец. <…> На мой взгляд, мы будем упорно добиваться реального прекращения огня", — предположил он.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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Вчера, 08:00
Владимира Зеленского, по словам политолога, предупреждают, что киевский режим больше не получит вооружений в большом количестве и что ему лучше начать думать о мирных переговорах.
Кроме того, поддержка Украины среди союзников и так начала ослабевать незадолго до обострения арабо-израильского конфликта. Теперь же Запад стал еще менее заинтересован в продолжении военных действий в бывшей советской республике, резюмировал Миршаймер.
Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийДжон МиршаймерАлексей ДаниловЕвросоюзЧикагский университетСША
 
 
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