"Они маневрируют". Зеленского предупредили о тайном плане США по Украине
Профессор Миршаймер: США могут заставить Зеленского начать переговоры с Россией
© AP Photo / Ted ShaffreyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ted Shaffrey
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты могут вынудить Украину начать мирные переговоры с Россией, заявил профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Мы видим, как администрация Байдена маневрирует в отношении Украины, пытаясь положить этому конец. <…> На мой взгляд, мы будем упорно добиваться реального прекращения огня", — предположил он.
Владимира Зеленского, по словам политолога, предупреждают, что киевский режим больше не получит вооружений в большом количестве и что ему лучше начать думать о мирных переговорах.
Кроме того, поддержка Украины среди союзников и так начала ослабевать незадолго до обострения арабо-израильского конфликта. Теперь же Запад стал еще менее заинтересован в продолжении военных действий в бывшей советской республике, резюмировал Миршаймер.
Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.