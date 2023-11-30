https://ria.ru/20231130/ukraina-1912911752.html

Bloomberg узнал, на что Зеленский не пойдет из-за страха перед украинцами

Bloomberg узнал, на что Зеленский не пойдет из-за страха перед украинцами - РИА Новости, 30.11.2023

Bloomberg узнал, на что Зеленский не пойдет из-за страха перед украинцами

Президент Украины Владимир Зеленский не подписывает закон о понижении призывного возраста с 27 до 25 лет, опасаясь реакции общества, передает агентство... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:25

2023-11-30T14:25

2023-11-30T14:56

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не подписывает закон о понижении призывного возраста с 27 до 25 лет, опасаясь реакции общества, передает агентство Bloomberg."Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности. Это также может усилить настроения "мир любой ценой". Такая тенденция, хотя пока и не очень популярная, уже наметилась, и она может усилиться", — сказал в интервью агентству глава исследовательского института Penta в Киеве Владимир Фесенко. При этом депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что закон о расширении призыва уже должен был вступить в силу, поскольку парламент его принял. По его словам, сейчас набор новобранцев проходит с трудом.По данным Службы внешней разведки России, западные страны требуют от киевского режима активизировать мобилизационные мероприятия для восполнения больших потерь ВСУ после провального контрнаступления.На Украине уже начали активно обсуждать этот вопрос. Так, в конце октября об усилении мобилизации говорил член комитета Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин. О необходимости тотального призыва заявил и командир роты 80-й бригады ВСУ Владислав Шевчук.Кроме того, украинский парламент готовит законопроект, предполагающий отмену отсрочки от призыва для студентов, получающих второе и третье высшее образование. Предлагается также сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку по уходу за инвалидами.

https://ria.ru/20231130/ukraina-1912898315.html

https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912799200.html

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в мире, владимир зеленский, украина, киев, вооруженные силы украины, верховная рада украины, россия