Bloomberg узнал, на что Зеленский не пойдет из-за страха перед украинцами
Bloomberg: Зеленский боится реакции общества из-за закона о призывном возрасте
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не подписывает закон о понижении призывного возраста с 27 до 25 лет, опасаясь реакции общества, передает агентство Bloomberg.
"Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности. Это также может усилить настроения "мир любой ценой". Такая тенденция, хотя пока и не очень популярная, уже наметилась, и она может усилиться", — сказал в интервью агентству глава исследовательского института Penta в Киеве Владимир Фесенко.
"Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности. Это также может усилить настроения "мир любой ценой". Такая тенденция, хотя пока и не очень популярная, уже наметилась, и она может усилиться", — сказал в интервью агентству глава исследовательского института Penta в Киеве Владимир Фесенко.
При этом депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что закон о расширении призыва уже должен был вступить в силу, поскольку парламент его принял.
По его словам, сейчас набор новобранцев проходит с трудом.
По данным Службы внешней разведки России, западные страны требуют от киевского режима активизировать мобилизационные мероприятия для восполнения больших потерь ВСУ после провального контрнаступления.
По его словам, сейчас набор новобранцев проходит с трудом.
По данным Службы внешней разведки России, западные страны требуют от киевского режима активизировать мобилизационные мероприятия для восполнения больших потерь ВСУ после провального контрнаступления.
На Украине уже начали активно обсуждать этот вопрос. Так, в конце октября об усилении мобилизации говорил член комитета Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин. О необходимости тотального призыва заявил и командир роты 80-й бригады ВСУ Владислав Шевчук.
Кроме того, украинский парламент готовит законопроект, предполагающий отмену отсрочки от призыва для студентов, получающих второе и третье высшее образование. Предлагается также сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку по уходу за инвалидами.