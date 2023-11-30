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Зеленский заявил, что переживает из-за "выпадения Украины из фокуса" - РИА Новости, 30.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:51 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912900265.html
Зеленский заявил, что переживает из-за "выпадения Украины из фокуса"
Зеленский заявил, что переживает из-за "выпадения Украины из фокуса" - РИА Новости, 30.11.2023
Зеленский заявил, что переживает из-за "выпадения Украины из фокуса"
Владимир Зеленский в интервью агентству Киодо выразил озабоченность тем, что из-за ситуации на Ближнем Востоке Украина "выпала из фокуса". РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:51
2023-11-30T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
ближний восток
ситуация в днр и лнр
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТОКИО, 30 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью агентству Киодо выразил озабоченность тем, что из-за ситуации на Ближнем Востоке Украина "выпала из фокуса". "Зеленский выразил обеспокоенность тем, что из-за роста напряженности в Палестине, на Ближнем Востоке интерес к вторжению снижается", - отмечает агентство. "В связи с ситуацией в Палестине, у мирового сообщества вторжение на Украину "выпало из фокуса", - передает Киодо. Зеленский вновь подтвердил, что не пойдет на перемирие до того, как Россия выведет войска, отмечает СМИ. Он назвал предложения о перемирии, которые распространяются на Западе, "все равно что отрезать руку и отдать ее другому", передает агентство. Но при этом Зеленский заявил, что рассчитывает провести четвертую конференции по своему мирному плану в Швейцарии, а также возлагает большие надежды на международную конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в Токио в феврале 2024 года. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html
https://ria.ru/20231116/zelenskiy_netanyakhu-1909690739.html
украина
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в мире, украина, владимир зеленский, ближний восток, ситуация в днр и лнр, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Ближний Восток, Ситуация в ДНР и ЛНР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Зеленский заявил, что переживает из-за "выпадения Украины из фокуса"

Зеленский: Украина выпала из фокуса из-за ситуации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ТОКИО, 30 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью агентству Киодо выразил озабоченность тем, что из-за ситуации на Ближнем Востоке Украина "выпала из фокуса".
"Зеленский выразил обеспокоенность тем, что из-за роста напряженности в Палестине, на Ближнем Востоке интерес к вторжению снижается", - отмечает агентство.
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"В связи с ситуацией в Палестине, у мирового сообщества вторжение на Украину "выпало из фокуса", - передает Киодо.
Зеленский вновь подтвердил, что не пойдет на перемирие до того, как Россия выведет войска, отмечает СМИ. Он назвал предложения о перемирии, которые распространяются на Западе, "все равно что отрезать руку и отдать ее другому", передает агентство. Но при этом Зеленский заявил, что рассчитывает провести четвертую конференции по своему мирному плану в Швейцарии, а также возлагает большие надежды на международную конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в Токио в феврале 2024 года.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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