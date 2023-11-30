Зеленский заявил, что переживает из-за "выпадения Украины из фокуса"
Зеленский: Украина выпала из фокуса из-за ситуации на Ближнем Востоке
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ТОКИО, 30 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью агентству Киодо выразил озабоченность тем, что из-за ситуации на Ближнем Востоке Украина "выпала из фокуса".
"Зеленский выразил обеспокоенность тем, что из-за роста напряженности в Палестине, на Ближнем Востоке интерес к вторжению снижается", - отмечает агентство.
"В связи с ситуацией в Палестине, у мирового сообщества вторжение на Украину "выпало из фокуса", - передает Киодо.
Зеленский вновь подтвердил, что не пойдет на перемирие до того, как Россия выведет войска, отмечает СМИ. Он назвал предложения о перемирии, которые распространяются на Западе, "все равно что отрезать руку и отдать ее другому", передает агентство. Но при этом Зеленский заявил, что рассчитывает провести четвертую конференции по своему мирному плану в Швейцарии, а также возлагает большие надежды на международную конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в Токио в феврале 2024 года.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.