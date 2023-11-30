https://ria.ru/20231130/ukraina-1912898315.html

Зеленский неожиданно высказался о Крыме и Донбассе

Зеленский неожиданно высказался о Крыме и Донбассе - РИА Новости, 30.11.2023

Зеленский неожиданно высказался о Крыме и Донбассе

Вернуть Донбасс будет даже труднее, чем Крым, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами в Николаеве. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:46

2023-11-30T13:46

2023-11-30T13:55

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

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республика крым

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Вернуть Донбасс будет даже труднее, чем Крым, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами в Николаеве. "Будет сложнее с Донбассом. Я считаю, что территории возвращаются с людьми. Если люди не хотят, будет очень-очень сложно. Я считаю, Донбасс вернуть ментально сложнее, потому что <...> десять лет были постоянные боевые действия. <…> Значит, что в той или иной семье в Донбассе не все вернулись", — сказал он. По словам Зеленского, партнеры говорили ему, что невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс. "А по моему мнению, если мы говорим о людях, все равно территории возвращаются с людьми, если люди не хотят — будет очень сложно", — повторил он еще раз.Референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошли 23-27 сентября 2022 года. В ДНР за высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42, в Херсонской области — 87,05, а в Запорожской — 93,11 процента. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал c главами регионов договоры о принятии в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20231130/zelenskiy-1912888134.html

https://ria.ru/20231130/ukraina-1912863812.html

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в мире, владимир зеленский, донбасс, республика крым