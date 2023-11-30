https://ria.ru/20231130/ukraina-1912898315.html
Зеленский неожиданно высказался о Крыме и Донбассе
Зеленский неожиданно высказался о Крыме и Донбассе - РИА Новости, 30.11.2023
Зеленский неожиданно высказался о Крыме и Донбассе
Вернуть Донбасс будет даже труднее, чем Крым, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами в Николаеве. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:46
2023-11-30T13:46
2023-11-30T13:55
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Вернуть Донбасс будет даже труднее, чем Крым, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами в Николаеве. "Будет сложнее с Донбассом. Я считаю, что территории возвращаются с людьми. Если люди не хотят, будет очень-очень сложно. Я считаю, Донбасс вернуть ментально сложнее, потому что <...> десять лет были постоянные боевые действия. <…> Значит, что в той или иной семье в Донбассе не все вернулись", — сказал он. По словам Зеленского, партнеры говорили ему, что невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс. "А по моему мнению, если мы говорим о людях, все равно территории возвращаются с людьми, если люди не хотят — будет очень сложно", — повторил он еще раз.Референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошли 23-27 сентября 2022 года. В ДНР за высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42, в Херсонской области — 87,05, а в Запорожской — 93,11 процента. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал c главами регионов договоры о принятии в состав России новых территорий.
https://ria.ru/20231130/zelenskiy-1912888134.html
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в мире, владимир зеленский, донбасс, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Донбасс, Республика Крым
Зеленский неожиданно высказался о Крыме и Донбассе
Зеленский: Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Вернуть Донбасс будет даже труднее, чем Крым, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече
со студентами в Николаеве.
"Будет сложнее с Донбассом. Я считаю, что территории возвращаются с людьми. Если люди не хотят, будет очень-очень сложно. Я считаю, Донбасс вернуть ментально сложнее, потому что <...> десять лет были постоянные боевые действия. <…> Значит, что в той или иной семье в Донбассе не все вернулись", — сказал он.
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По словам Зеленского, партнеры говорили ему, что невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс.
"А по моему мнению, если мы говорим о людях, все равно территории возвращаются с людьми, если люди не хотят — будет очень сложно", — повторил он еще раз.
Референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошли 23-27 сентября 2022 года. В ДНР за высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42, в Херсонской области — 87,05, а в Запорожской — 93,11 процента. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал c главами регионов договоры о принятии в состав России новых территорий.
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