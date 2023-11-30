https://ria.ru/20231130/ukraina-1912811016.html
"Мы боимся". Из НАТО послали неутешительный сигнал Зеленскому
"Мы боимся". Из НАТО послали неутешительный сигнал Зеленскому - РИА Новости, 30.11.2023
"Мы боимся". Из НАТО послали неутешительный сигнал Зеленскому
Запад боится ситуации, при которой Украина может победить, заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T09:43
2023-11-30T09:43
2023-11-30T12:49
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Запад боится ситуации, при которой Украина может победить, заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в интервью немецкой газете Berliner Zeitung."Конечно, никто не может точно предсказать, что произойдет в случае поражения России. Но этот страх парализует многих политиков на Западе. Они не знают, как справиться с этим риском", — признал он.При этом Запад продолжает успокаивать Киев заверениями в том, что ему будут давать все что потребуется, хотя все военные и аналитики называют это неверным подходом, добавил Бридлав.Одновременно с этим, по его словам, поддержка Украины в обществе ослабевает."Скоро во многих странах пройдут выборы. Многие избиратели очень скептически относятся к тому, что происходит со средствами, которые тратятся на Украину. Поддержка будет постепенно ослабевать", — сказал он.При этом без значительной военной поддержки со стороны коллективного Запада Украина не переживет конфликт, заключил генерал.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. В частности, контролируемая республиканцами палата представителей конгресса США тормозит утверждение запроса Белого дома о дополнительных бюджетных ассигнованиях, включая 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Кроме того, внимание Запада ослабло из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, и в Киеве опасаются, что это может предвещать конец американской поддержки.
https://ria.ru/20231130/peregovory-1912805991.html
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в мире, украина, нато, филипп бридлав, киев, сша, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Филипп Бридлав, Киев, США, Евросоюз
"Мы боимся". Из НАТО послали неутешительный сигнал Зеленскому
Экс-главком НАТО Бридлав: Запад боится победы Украины
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Запад боится ситуации, при которой Украина может победить, заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в интервью немецкой газете Berliner Zeitung
.
"Конечно, никто не может точно предсказать, что произойдет в случае поражения России. Но этот страх парализует многих политиков на Западе. Они не знают, как справиться с этим риском", — признал он.
Глава МИД Австрии сделал дерзкое заявление о России
При этом Запад продолжает успокаивать Киев заверениями в том, что ему будут давать все что потребуется, хотя все военные и аналитики называют это неверным подходом, добавил Бридлав.
Одновременно с этим, по его словам, поддержка Украины в обществе ослабевает.
"Скоро во многих странах пройдут выборы. Многие избиратели очень скептически относятся к тому, что происходит со средствами, которые тратятся на Украину. Поддержка будет постепенно ослабевать", — сказал он.
При этом без значительной военной поддержки со стороны коллективного Запада Украина не переживет конфликт, заключил генерал.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС
начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. В частности, контролируемая республиканцами палата представителей конгресса США тормозит утверждение запроса Белого дома о дополнительных бюджетных ассигнованиях, включая 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Кроме того, внимание Запада ослабло из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, и в Киеве опасаются, что это может предвещать конец американской поддержки.
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