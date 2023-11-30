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"Украина не получит". СМИ раскрыли самый сокровенный секрет - РИА Новости, 30.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:33 30.11.2023 (обновлено: 12:57 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912802369.html
"Украина не получит". СМИ раскрыли самый сокровенный секрет
"Украина не получит". СМИ раскрыли самый сокровенный секрет - РИА Новости, 30.11.2023
"Украина не получит". СМИ раскрыли самый сокровенный секрет
Значительная часть американских денег фактически не доходит до Украины, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T08:33
2023-11-30T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
киев
сша
евросоюз
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Значительная часть американских денег фактически не доходит до Украины, пишет газета The Washington Post.&quot;Самый сокровенный секрет военной помощи Вашингтона Киеву состоит в том, что большая часть средств тратится здесь, в Соединенных Штатах&quot;, — говорится в публикации.Как поясняет автор, деньги не отправляются напрямую на Украину, а остаются в США для разработки нового оружия или замены того, что передали ВСУ. В пример приводится исследование, согласно которому из 68 миллиардов долларов военной и связанной с этим помощи, одобренной конгрессом, почти 90 процентов пойдут американцам. Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. В частности, контролируемая республиканцами палата представителей конгресса США тормозит утверждение запроса Белого дома о дополнительных бюджетных ассигнованиях, включая 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Кроме того, внимание Запада ослабло из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, и в Киеве опасаются, что это может предвещать конец американской поддержки.
https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, киев, сша, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев, США, Евросоюз
"Украина не получит". СМИ раскрыли самый сокровенный секрет

WP: большая часть средств на помощь Украине остается в США

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Значительная часть американских денег фактически не доходит до Украины, пишет газета The Washington Post.
«

"Самый сокровенный секрет военной помощи Вашингтона Киеву состоит в том, что большая часть средств тратится здесь, в Соединенных Штатах", — говорится в публикации.

Как поясняет автор, деньги не отправляются напрямую на Украину, а остаются в США для разработки нового оружия или замены того, что передали ВСУ.
В пример приводится исследование, согласно которому из 68 миллиардов долларов военной и связанной с этим помощи, одобренной конгрессом, почти 90 процентов пойдут американцам.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. В частности, контролируемая республиканцами палата представителей конгресса США тормозит утверждение запроса Белого дома о дополнительных бюджетных ассигнованиях, включая 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Кроме того, внимание Запада ослабло из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, и в Киеве опасаются, что это может предвещать конец американской поддержки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаКиевСШАЕвросоюз
 
 
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