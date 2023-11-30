https://ria.ru/20231130/ukraina-1912802369.html

"Украина не получит". СМИ раскрыли самый сокровенный секрет

"Украина не получит". СМИ раскрыли самый сокровенный секрет - РИА Новости, 30.11.2023

"Украина не получит". СМИ раскрыли самый сокровенный секрет

Значительная часть американских денег фактически не доходит до Украины, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T08:33

2023-11-30T08:33

2023-11-30T12:57

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

украина

киев

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Значительная часть американских денег фактически не доходит до Украины, пишет газета The Washington Post."Самый сокровенный секрет военной помощи Вашингтона Киеву состоит в том, что большая часть средств тратится здесь, в Соединенных Штатах", — говорится в публикации.Как поясняет автор, деньги не отправляются напрямую на Украину, а остаются в США для разработки нового оружия или замены того, что передали ВСУ. В пример приводится исследование, согласно которому из 68 миллиардов долларов военной и связанной с этим помощи, одобренной конгрессом, почти 90 процентов пойдут американцам. Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. В частности, контролируемая республиканцами палата представителей конгресса США тормозит утверждение запроса Белого дома о дополнительных бюджетных ассигнованиях, включая 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Кроме того, внимание Запада ослабло из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, и в Киеве опасаются, что это может предвещать конец американской поддержки.

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина, киев, сша, евросоюз