https://ria.ru/20231130/ukraina-1912801323.html

На Украине предложили использовать реестр избирателей для мобилизации

На Украине предложили использовать реестр избирателей для мобилизации - РИА Новости, 30.11.2023

На Украине предложили использовать реестр избирателей для мобилизации

Председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко в эфире телеканала "Мы — Украина" предложил использовать для мобилизации данные реестра... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T08:18

2023-11-30T08:18

2023-11-30T08:18

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко в эфире телеканала "Мы — Украина" предложил использовать для мобилизации данные реестра избирателей. "Важно, чтобы это была унифицированная система призыва, чтобы наконец был заполнен реестр (призывников – ред.). Я сторонник того, чтобы передали (военкоматам - ред.) реестр избирателей. Он наиболее заполнен, видно, кто где голосовал. Это наиболее правдивая информация", - сказал Тимочко. Также он выступает за расширение перечня тех, кто может быть мобилизован, расширение призывного возраста. На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231129/ukraina-1912589415.html

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины