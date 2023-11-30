https://ria.ru/20231130/ukraina-1912801323.html
На Украине предложили использовать реестр избирателей для мобилизации
На Украине предложили использовать реестр избирателей для мобилизации - РИА Новости, 30.11.2023
На Украине предложили использовать реестр избирателей для мобилизации
Председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко в эфире телеканала "Мы — Украина" предложил использовать для мобилизации данные реестра... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T08:18
2023-11-30T08:18
2023-11-30T08:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104494/92/1044949204_0:20:2994:1704_1920x0_80_0_0_8a0d86c04b22974ce8723e02cc7325e0.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко в эфире телеканала "Мы — Украина" предложил использовать для мобилизации данные реестра избирателей. "Важно, чтобы это была унифицированная система призыва, чтобы наконец был заполнен реестр (призывников – ред.). Я сторонник того, чтобы передали (военкоматам - ред.) реестр избирателей. Он наиболее заполнен, видно, кто где голосовал. Это наиболее правдивая информация", - сказал Тимочко. Также он выступает за расширение перечня тех, кто может быть мобилизован, расширение призывного возраста. На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912589415.html
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104494/92/1044949204_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_1f1a54b6cac30e3d80d0ab56cf6d93a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине предложили использовать реестр избирателей для мобилизации
Совет резервистов Украины предложил передать реестр избирателей военкоматам
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко в эфире телеканала "Мы — Украина
" предложил использовать для мобилизации данные реестра избирателей.
"Важно, чтобы это была унифицированная система призыва, чтобы наконец был заполнен реестр (призывников – ред.). Я сторонник того, чтобы передали (военкоматам - ред.) реестр избирателей. Он наиболее заполнен, видно, кто где голосовал. Это наиболее правдивая информация", - сказал Тимочко.
На Украине выписали повестку 86-летней женщине
Также он выступает за расширение перечня тех, кто может быть мобилизован, расширение призывного возраста.
На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Страна-дезертир: ВСУ массово отказываются умирать за Запад и Зеленского