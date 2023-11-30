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На Украине предложили использовать реестр избирателей для мобилизации - РИА Новости, 30.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:18 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912801323.html
На Украине предложили использовать реестр избирателей для мобилизации
На Украине предложили использовать реестр избирателей для мобилизации - РИА Новости, 30.11.2023
На Украине предложили использовать реестр избирателей для мобилизации
Председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко в эфире телеканала "Мы — Украина" предложил использовать для мобилизации данные реестра... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T08:18
2023-11-30T08:18
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко в эфире телеканала "Мы — Украина" предложил использовать для мобилизации данные реестра избирателей. "Важно, чтобы это была унифицированная система призыва, чтобы наконец был заполнен реестр (призывников – ред.). Я сторонник того, чтобы передали (военкоматам - ред.) реестр избирателей. Он наиболее заполнен, видно, кто где голосовал. Это наиболее правдивая информация", - сказал Тимочко. Также он выступает за расширение перечня тех, кто может быть мобилизован, расширение призывного возраста. На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912589415.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине предложили использовать реестр избирателей для мобилизации

Совет резервистов Украины предложил передать реестр избирателей военкоматам

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко в эфире телеканала "Мы — Украина" предложил использовать для мобилизации данные реестра избирателей.
"Важно, чтобы это была унифицированная система призыва, чтобы наконец был заполнен реестр (призывников – ред.). Я сторонник того, чтобы передали (военкоматам - ред.) реестр избирателей. Он наиболее заполнен, видно, кто где голосовал. Это наиболее правдивая информация", - сказал Тимочко.
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Также он выступает за расширение перечня тех, кто может быть мобилизован, расширение призывного возраста.
На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
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