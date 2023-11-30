https://ria.ru/20231130/ukraina-1912795345.html

"Повесили ружье". Стало известно, к чему украинские власти готовят народ

"Повесили ружье". Стало известно, к чему украинские власти готовят народ - РИА Новости, 30.11.2023

"Повесили ружье". Стало известно, к чему украинские власти готовят народ

Запад и некоторые украинские политики начинают подготавливать народ к мирному урегулированию конфликта с Россией, рассказал в эфире "Новости. LIVE" украинский... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T06:02

2023-11-30T06:02

2023-11-30T11:24

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юг

владимир путин

руслан бортник

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Запад и некоторые украинские политики начинают подготавливать народ к мирному урегулированию конфликта с Россией, рассказал в эфире "Новости. LIVE" украинский политолог Руслан Бортник."Западные медиа и некоторые наши политики вешают это ружье уже на стену, чтобы мы его видели, чтобы мы привыкали к его виду. Очевидно, что есть определенная подготовка к возможным переговорам", — высказался эксперт.По его словам, на приближение переговоров влияют два фактора — снижение объемов помощи со стороны Запада и провал попытки перетянуть страны Юга на сторону Киева.Аналитик добавил, что нестабильное состояние Запада заставляет Киев пересмотреть общую стратегию борьбы с Россией и вернуться к вопросу о мире.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231130/zelenskiy-1912789949.html

https://ria.ru/20231130/yug-1912792736.html

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киев

юг

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в мире, россия, киев, юг, владимир путин, руслан бортник, украина