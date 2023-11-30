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"Повесили ружье". Стало известно, к чему украинские власти готовят народ - РИА Новости, 30.11.2023
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06:02 30.11.2023 (обновлено: 11:24 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912795345.html
"Повесили ружье". Стало известно, к чему украинские власти готовят народ
"Повесили ружье". Стало известно, к чему украинские власти готовят народ - РИА Новости, 30.11.2023
"Повесили ружье". Стало известно, к чему украинские власти готовят народ
Запад и некоторые украинские политики начинают подготавливать народ к мирному урегулированию конфликта с Россией, рассказал в эфире "Новости. LIVE" украинский... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T06:02
2023-11-30T11:24
в мире
россия
киев
юг
владимир путин
руслан бортник
украина
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Запад и некоторые украинские политики начинают подготавливать народ к мирному урегулированию конфликта с Россией, рассказал в эфире "Новости. LIVE" украинский политолог Руслан Бортник."Западные медиа и некоторые наши политики вешают это ружье уже на стену, чтобы мы его видели, чтобы мы привыкали к его виду. Очевидно, что есть определенная подготовка к возможным переговорам", — высказался эксперт.По его словам, на приближение переговоров влияют два фактора — снижение объемов помощи со стороны Запада и провал попытки перетянуть страны Юга на сторону Киева.Аналитик добавил, что нестабильное состояние Запада заставляет Киев пересмотреть общую стратегию борьбы с Россией и вернуться к вопросу о мире.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231130/zelenskiy-1912789949.html
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в мире, россия, киев, юг, владимир путин, руслан бортник, украина
В мире, Россия, Киев, Юг, Владимир Путин, Руслан Бортник, Украина
"Повесили ружье". Стало известно, к чему украинские власти готовят народ

Политолог Бортник: украинские власти готовят народ к перемирию с Россией

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Запад и некоторые украинские политики начинают подготавливать народ к мирному урегулированию конфликта с Россией, рассказал в эфире "Новости. LIVE" украинский политолог Руслан Бортник.
«
"Западные медиа и некоторые наши политики вешают это ружье уже на стену, чтобы мы его видели, чтобы мы привыкали к его виду. Очевидно, что есть определенная подготовка к возможным переговорам", — высказался эксперт.
По его словам, на приближение переговоров влияют два фактора — снижение объемов помощи со стороны Запада и провал попытки перетянуть страны Юга на сторону Киева.
Аналитик добавил, что нестабильное состояние Запада заставляет Киев пересмотреть общую стратегию борьбы с Россией и вернуться к вопросу о мире.
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