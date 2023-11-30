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Жителя Нижегородской области задержали за угрозы убийством бывшей жене
Жителя Нижегородской области задержали за угрозы убийством бывшей жене - РИА Новости, 30.11.2023
Жителя Нижегородской области задержали за угрозы убийством бывшей жене
Участковые задержали жителя Нижегородской области, угрожавшего убийством бывшей супруге, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T18:15
2023-11-30T18:15
2023-11-30T18:15
происшествия
нижегородская область
шахунья
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. Участковые задержали жителя Нижегородской области, угрожавшего убийством бывшей супруге, сообщает региональное управление МВД. Ранее нижегородский Telegram-канал Ni Mash опубликовал видео с камеры наблюдения, как мужчина пытается затолкнуть женщину в автомобиль. Утверждается, что это местный пожарный, который регулярно избивал свою жену. После того, как супруга подала на развод, он стал преследовать ее и якобы поставил условие: либо она возвращается, либо он повесит её на дереве. Женщине удалось вырваться и обратиться в полицию. "Заявление от 37-летней местной жительницы об угрозе убийством поступило в дежурную часть полиции в городе Шахунья 25 ноября. Со слов заявительницы, её бывший муж начал вести себя агрессивно и выкрикивать в её адрес угрозы убийством. После чего, применяя физическую силу, мужчина попытался силой посадить бывшую супругу в свой автомобиль", — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством). Участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого — 38-летнего ранее не судимого местного жителя. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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происшествия, нижегородская область, шахунья, россия
Происшествия, Нижегородская область, Шахунья, Россия
Жителя Нижегородской области задержали за угрозы убийством бывшей жене
МВД: жителя Нижегородской области задержали за угрозы убийством бывшей жене