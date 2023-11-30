Рейтинг@Mail.ru
Жителя Нижегородской области задержали за угрозы убийством бывшей жене - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/ugrozy-1912987785.html
Жителя Нижегородской области задержали за угрозы убийством бывшей жене
Жителя Нижегородской области задержали за угрозы убийством бывшей жене - РИА Новости, 30.11.2023
Жителя Нижегородской области задержали за угрозы убийством бывшей жене
Участковые задержали жителя Нижегородской области, угрожавшего убийством бывшей супруге, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T18:15
2023-11-30T18:15
происшествия
нижегородская область
шахунья
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. Участковые задержали жителя Нижегородской области, угрожавшего убийством бывшей супруге, сообщает региональное управление МВД. Ранее нижегородский Telegram-канал Ni Mash опубликовал видео с камеры наблюдения, как мужчина пытается затолкнуть женщину в автомобиль. Утверждается, что это местный пожарный, который регулярно избивал свою жену. После того, как супруга подала на развод, он стал преследовать ее и якобы поставил условие: либо она возвращается, либо он повесит её на дереве. Женщине удалось вырваться и обратиться в полицию. "Заявление от 37-летней местной жительницы об угрозе убийством поступило в дежурную часть полиции в городе Шахунья 25 ноября. Со слов заявительницы, её бывший муж начал вести себя агрессивно и выкрикивать в её адрес угрозы убийством. После чего, применяя физическую силу, мужчина попытался силой посадить бывшую супругу в свой автомобиль", — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством). Участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого — 38-летнего ранее не судимого местного жителя. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20231108/kots-1908082364.html
нижегородская область
шахунья
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, шахунья, россия
Происшествия, Нижегородская область, Шахунья, Россия
Жителя Нижегородской области задержали за угрозы убийством бывшей жене

МВД: жителя Нижегородской области задержали за угрозы убийством бывшей жене

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. Участковые задержали жителя Нижегородской области, угрожавшего убийством бывшей супруге, сообщает региональное управление МВД.
Ранее нижегородский Telegram-канал Ni Mash опубликовал видео с камеры наблюдения, как мужчина пытается затолкнуть женщину в автомобиль. Утверждается, что это местный пожарный, который регулярно избивал свою жену. После того, как супруга подала на развод, он стал преследовать ее и якобы поставил условие: либо она возвращается, либо он повесит её на дереве. Женщине удалось вырваться и обратиться в полицию.
"Заявление от 37-летней местной жительницы об угрозе убийством поступило в дежурную часть полиции в городе Шахунья 25 ноября. Со слов заявительницы, её бывший муж начал вести себя агрессивно и выкрикивать в её адрес угрозы убийством. После чего, применяя физическую силу, мужчина попытался силой посадить бывшую супругу в свой автомобиль", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством). Участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого — 38-летнего ранее не судимого местного жителя. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Задержан мужчина, который ломился в квартиру жены военкора Коца
8 ноября, 09:55
 
ПроисшествияНижегородская областьШахуньяРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала