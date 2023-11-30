https://ria.ru/20231130/ugrozy-1912987785.html

Жителя Нижегородской области задержали за угрозы убийством бывшей жене

Жителя Нижегородской области задержали за угрозы убийством бывшей жене - РИА Новости, 30.11.2023

Жителя Нижегородской области задержали за угрозы убийством бывшей жене

Участковые задержали жителя Нижегородской области, угрожавшего убийством бывшей супруге, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T18:15

2023-11-30T18:15

2023-11-30T18:15

происшествия

нижегородская область

шахунья

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. Участковые задержали жителя Нижегородской области, угрожавшего убийством бывшей супруге, сообщает региональное управление МВД. Ранее нижегородский Telegram-канал Ni Mash опубликовал видео с камеры наблюдения, как мужчина пытается затолкнуть женщину в автомобиль. Утверждается, что это местный пожарный, который регулярно избивал свою жену. После того, как супруга подала на развод, он стал преследовать ее и якобы поставил условие: либо она возвращается, либо он повесит её на дереве. Женщине удалось вырваться и обратиться в полицию. "Заявление от 37-летней местной жительницы об угрозе убийством поступило в дежурную часть полиции в городе Шахунья 25 ноября. Со слов заявительницы, её бывший муж начал вести себя агрессивно и выкрикивать в её адрес угрозы убийством. После чего, применяя физическую силу, мужчина попытался силой посадить бывшую супругу в свой автомобиль", — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством). Участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого — 38-летнего ранее не судимого местного жителя. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20231108/kots-1908082364.html

нижегородская область

шахунья

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижегородская область, шахунья, россия