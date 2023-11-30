https://ria.ru/20231130/uchenye-1912960028.html
Чернышенко назвал объем мегагранта для ученых в 2024 году
Чернышенко назвал объем мегагранта для ученых в 2024 году - РИА Новости, 30.11.2023
Чернышенко назвал объем мегагранта для ученых в 2024 году
Размер одного так называемого мегагранта для российских ученых с 2024 года вырастет до 500 миллионов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:47
2023-11-30T16:47
2023-11-30T16:47
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СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. Размер одного так называемого мегагранта для российских ученых с 2024 года вырастет до 500 миллионов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Программа мегагрантов, реализуемая в России с 2010 года, - это ключевой инструмент привлечения ученых в отечественную науку, напомнил Чернышенко, выступая на пленарном заседании III Конгресса молодых ученых. По поручению президента России Владимира Путина финансирование программы будет продолжено, подчеркнул вице-премьер. "За годы реализации этой программы создано 345 лабораторий. Зарегистрировано около 1,5 тысячи объектов интеллектуальной собственности", - сказал Чернышенко. По его словам, с 2024 года "размер мегагранта будет увеличен до полумиллиарда рублей для российских ученых и до четверти (миллиарда) - для иностранных". Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
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наука, экономика, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин
Наука, Экономика, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
Чернышенко назвал объем мегагранта для ученых в 2024 году
Чернышенко: размер мегагранта для ученых с 2024 года вырастет до 500 млн рублей
СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. Размер одного так называемого мегагранта для российских ученых с 2024 года вырастет до 500 миллионов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Программа мегагрантов, реализуемая в России с 2010 года, - это ключевой инструмент привлечения ученых в отечественную науку, напомнил Чернышенко, выступая на пленарном заседании III Конгресса молодых ученых. По поручению президента России Владимира Путина
финансирование программы будет продолжено, подчеркнул вице-премьер.
«
"За годы реализации этой программы создано 345 лабораторий. Зарегистрировано около 1,5 тысячи объектов интеллектуальной собственности", - сказал Чернышенко.
По его словам, с 2024 года "размер мегагранта будет увеличен до полумиллиарда рублей для российских ученых и до четверти (миллиарда) - для иностранных".
Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
Чернышенко анонсировал рост числа молодежных научных лабораторий в России