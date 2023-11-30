https://ria.ru/20231130/turizm-1912956987.html

Чернышенко расказал о перспективах развития научного туризма

Чернышенко расказал о перспективах развития научного туризма - РИА Новости, 30.11.2023

Чернышенко расказал о перспективах развития научного туризма

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T16:35

2023-11-30T16:35

2023-11-30T18:44

сочи

наука

новости - туризм

дмитрий чернышенко

iii конгресс молодых ученых

туризм

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СИРИУС, 30 ноя – РИА Новости. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко заявил, что ждет от Сочи предложения по созданию нового научного маршрута. "На самом деле одно из мероприятий в планах Десятилетия науки и технологии - развитие научного туризма, только за этот год более 40 новых научных познавательных маршрутов было разработано в регионах, эта работа будет продолжаться, научный туризм в нашей стране активно развивается", - сказал Чернышенко журналистам в кулуарах III Конгресса молодых ученых, который проходит на федеральной территории "Сириус", расположенной в границах Черноморского побережья. В ответ на вопрос, были ли подобные маршруты разработаны в Сочи, Чернышенко ответил, что пока ждет от Сочи предложений. "В Сочи мы ждем предложений от университета, и в следующем году мы попробуем все вместе", - заключил заместитель председателя правительства. Первый научно-популярный маршрут "Путешествие в науку" для туристов впервые открылся в Сочи в 2022 году. Программа маршрута включает в себя посещение Научно-исследовательского института медицинской приматологии, Субтропического научного центра Российской академии наук, Ботанический сад "Дерево Дружбы", Вольерный комплекс "Лаура" Кавказского государственного природного биосферного заповедника. В феврале 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте по науке и образованию разработать план по развитию научно-популярного туризма с возможностью возмещать часть затрат граждан Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20231116/orlov-1909702980.html

https://ria.ru/20231123/sochi-1911271763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, наука, новости - туризм, дмитрий чернышенко, iii конгресс молодых ученых