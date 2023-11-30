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Чернышенко расказал о перспективах развития научного туризма - РИА Новости, 30.11.2023
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Туризм
 
16:35 30.11.2023 (обновлено: 18:44 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/turizm-1912956987.html
Чернышенко расказал о перспективах развития научного туризма
Чернышенко расказал о перспективах развития научного туризма - РИА Новости, 30.11.2023
Чернышенко расказал о перспективах развития научного туризма
Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:35
2023-11-30T18:44
сочи
наука
новости - туризм
дмитрий чернышенко
iii конгресс молодых ученых
туризм
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СИРИУС, 30 ноя – РИА Новости. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко заявил, что ждет от Сочи предложения по созданию нового научного маршрута. "На самом деле одно из мероприятий в планах Десятилетия науки и технологии - развитие научного туризма, только за этот год более 40 новых научных познавательных маршрутов было разработано в регионах, эта работа будет продолжаться, научный туризм в нашей стране активно развивается", - сказал Чернышенко журналистам в кулуарах III Конгресса молодых ученых, который проходит на федеральной территории "Сириус", расположенной в границах Черноморского побережья. В ответ на вопрос, были ли подобные маршруты разработаны в Сочи, Чернышенко ответил, что пока ждет от Сочи предложений. "В Сочи мы ждем предложений от университета, и в следующем году мы попробуем все вместе", - заключил заместитель председателя правительства. Первый научно-популярный маршрут "Путешествие в науку" для туристов впервые открылся в Сочи в 2022 году. Программа маршрута включает в себя посещение Научно-исследовательского института медицинской приматологии, Субтропического научного центра Российской академии наук, Ботанический сад "Дерево Дружбы", Вольерный комплекс "Лаура" Кавказского государственного природного биосферного заповедника. В феврале 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте по науке и образованию разработать план по развитию научно-популярного туризма с возможностью возмещать часть затрат граждан Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20231116/orlov-1909702980.html
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сочи, наука, новости - туризм, дмитрий чернышенко, iii конгресс молодых ученых
Сочи, Наука, Новости - Туризм, Дмитрий Чернышенко, III Конгресс молодых ученых, Туризм
Чернышенко расказал о перспективах развития научного туризма

Чернышенко: от Сочи ждут предложений по созданию нового научного маршрута

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Правительства РФ Заместитель председателя Правительства РФ на пленарном заседании "Наука: пространство возможностей" во время III Конгресса молодых учёных
Заместитель председателя Правительства РФ Заместитель председателя Правительства РФ на пленарном заседании Наука: пространство возможностей во время III Конгресса молодых учёных
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Заместитель председателя Правительства РФ Заместитель председателя Правительства РФ на пленарном заседании "Наука: пространство возможностей" во время III Конгресса молодых учёных
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СИРИУС, 30 ноя – РИА Новости. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко заявил, что ждет от Сочи предложения по созданию нового научного маршрута.
"На самом деле одно из мероприятий в планах Десятилетия науки и технологии - развитие научного туризма, только за этот год более 40 новых научных познавательных маршрутов было разработано в регионах, эта работа будет продолжаться, научный туризм в нашей стране активно развивается", - сказал Чернышенко журналистам в кулуарах III Конгресса молодых ученых, который проходит на федеральной территории "Сириус", расположенной в границах Черноморского побережья.
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В ответ на вопрос, были ли подобные маршруты разработаны в Сочи, Чернышенко ответил, что пока ждет от Сочи предложений. "В Сочи мы ждем предложений от университета, и в следующем году мы попробуем все вместе", - заключил заместитель председателя правительства.
Первый научно-популярный маршрут "Путешествие в науку" для туристов впервые открылся в Сочи в 2022 году. Программа маршрута включает в себя посещение Научно-исследовательского института медицинской приматологии, Субтропического научного центра Российской академии наук, Ботанический сад "Дерево Дружбы", Вольерный комплекс "Лаура" Кавказского государственного природного биосферного заповедника.
В феврале 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте по науке и образованию разработать план по развитию научно-популярного туризма с возможностью возмещать часть затрат граждан
Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
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