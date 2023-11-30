https://ria.ru/20231130/tseny-1912923507.html

Госдума приняла закон о штрафах за завышение цен в новых регионах

Госдума приняла закон о штрафах за завышение цен в новых регионах - РИА Новости, 30.11.2023

Госдума приняла закон о штрафах за завышение цен в новых регионах

Госдума приняла закон о взимании в четырех новых регионах РФ административных штрафов без вынесения постановления, речь идет, в частности, о штрафах за... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:01

2023-11-30T15:01

2023-11-30T15:01

госдума рф

общество

экономика

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон о взимании в четырех новых регионах РФ административных штрафов без вынесения постановления, речь идет, в частности, о штрафах за завышение цен на товары в магазинах. Ранее член комитета по госстроительству Николай Брыкин сообщил, что внесение изменений в законодательство связано со спекуляцией товарами первой необходимости. Штраф может назначаться непосредственно на месте совершения административного правонарушения, при этом протокол об административном правонарушении не составляется, а выносится постановление по делу об административном правонарушении, копия постановления по указанному правонарушению вручается под расписку лицу, в отношении которого оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе, говорилось в сопроводительных материалах к законопроекту. В случае отказа от получения копии постановления она высылается лицу, в отношении которого вынесено постановление, по почте заказным почтовым отправлением в течение 3 дней со дня вынесения указанного постановления, в случае же оспаривания наличия события указанного правонарушения и (или) назначенного административного наказания, составляется протокол об административном правонарушении, который приобщается к вынесенному постановлению, также отмечается в материалах. "В случае выявления на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области административных правонарушений, выразившихся в завышении установленных нормативными правовыми актами указанных субъектов…. цен (тарифов) на товары и (или) предельных уровней таких цен (тарифов), административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа назначается гражданину, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу уполномоченным на то должностным лицом непосредственно на месте совершения административного правонарушения", - говорится в тексте поправки. Правило будет работать до 31 декабря 2025 года, отмечается в тексте законопроекта с учетом поправок. Также законопроект расширяет список лиц, которые смогут рассматривать административные дела в области защиты гостайны, отмечается в сопроводительных материалах. Помимо министра обороны и его заместителей, полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, наделят: руководителя центрального органа военного управления, отвечающего в вооруженных силах за координацию основных направлений деятельности по защите информации ограниченного доступа, его заместителя; руководителей структурных подразделений по защите государственной тайны, объединений, соединений и воинских частей ВС РФ, их заместителей; руководителей структурных подразделений по защите государственной тайны организаций, которые входят и не входят в виды и рода войск ВС РФ, их заместителей.

https://ria.ru/20231122/meditsina-1911144181.html

https://ria.ru/20231116/opros-1909761742.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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госдума рф, общество, экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область