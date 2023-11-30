https://ria.ru/20231130/tseny-1912923507.html
Госдума приняла закон о штрафах за завышение цен в новых регионах
Госдума приняла закон о штрафах за завышение цен в новых регионах - РИА Новости, 30.11.2023
Госдума приняла закон о штрафах за завышение цен в новых регионах
Госдума приняла закон о взимании в четырех новых регионах РФ административных штрафов без вынесения постановления, речь идет, в частности, о штрафах за... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:01
2023-11-30T15:01
2023-11-30T15:01
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон о взимании в четырех новых регионах РФ административных штрафов без вынесения постановления, речь идет, в частности, о штрафах за завышение цен на товары в магазинах. Ранее член комитета по госстроительству Николай Брыкин сообщил, что внесение изменений в законодательство связано со спекуляцией товарами первой необходимости. Штраф может назначаться непосредственно на месте совершения административного правонарушения, при этом протокол об административном правонарушении не составляется, а выносится постановление по делу об административном правонарушении, копия постановления по указанному правонарушению вручается под расписку лицу, в отношении которого оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе, говорилось в сопроводительных материалах к законопроекту. В случае отказа от получения копии постановления она высылается лицу, в отношении которого вынесено постановление, по почте заказным почтовым отправлением в течение 3 дней со дня вынесения указанного постановления, в случае же оспаривания наличия события указанного правонарушения и (или) назначенного административного наказания, составляется протокол об административном правонарушении, который приобщается к вынесенному постановлению, также отмечается в материалах. "В случае выявления на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области административных правонарушений, выразившихся в завышении установленных нормативными правовыми актами указанных субъектов…. цен (тарифов) на товары и (или) предельных уровней таких цен (тарифов), административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа назначается гражданину, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу уполномоченным на то должностным лицом непосредственно на месте совершения административного правонарушения", - говорится в тексте поправки. Правило будет работать до 31 декабря 2025 года, отмечается в тексте законопроекта с учетом поправок. Также законопроект расширяет список лиц, которые смогут рассматривать административные дела в области защиты гостайны, отмечается в сопроводительных материалах. Помимо министра обороны и его заместителей, полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, наделят: руководителя центрального органа военного управления, отвечающего в вооруженных силах за координацию основных направлений деятельности по защите информации ограниченного доступа, его заместителя; руководителей структурных подразделений по защите государственной тайны, объединений, соединений и воинских частей ВС РФ, их заместителей; руководителей структурных подразделений по защите государственной тайны организаций, которые входят и не входят в виды и рода войск ВС РФ, их заместителей.
https://ria.ru/20231122/meditsina-1911144181.html
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госдума рф, общество, экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Госдума РФ, Общество, Экономика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
Госдума приняла закон о штрафах за завышение цен в новых регионах
Госдума приняла закон о штрафах за завышение цен на товары в новых регионах
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон о взимании в четырех новых регионах РФ административных штрафов без вынесения постановления, речь идет, в частности, о штрафах за завышение цен на товары в магазинах.
Ранее член комитета по госстроительству Николай Брыкин сообщил, что внесение изменений в законодательство связано со спекуляцией товарами первой необходимости.
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Штраф может назначаться непосредственно на месте совершения административного правонарушения, при этом протокол об административном правонарушении не составляется, а выносится постановление по делу об административном правонарушении, копия постановления по указанному правонарушению вручается под расписку лицу, в отношении которого оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе, говорилось в сопроводительных материалах к законопроекту.
В случае отказа от получения копии постановления она высылается лицу, в отношении которого вынесено постановление, по почте заказным почтовым отправлением в течение 3 дней со дня вынесения указанного постановления, в случае же оспаривания наличия события указанного правонарушения и (или) назначенного административного наказания, составляется протокол об административном правонарушении, который приобщается к вынесенному постановлению, также отмечается в материалах.
"В случае выявления на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области административных правонарушений, выразившихся в завышении установленных нормативными правовыми актами указанных субъектов…. цен (тарифов) на товары и (или) предельных уровней таких цен (тарифов), административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа назначается гражданину, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу уполномоченным на то должностным лицом непосредственно на месте совершения административного правонарушения", - говорится в тексте поправки.
Правило будет работать до 31 декабря 2025 года, отмечается в тексте законопроекта с учетом поправок.
Также законопроект расширяет список лиц, которые смогут рассматривать административные дела в области защиты гостайны, отмечается в сопроводительных материалах. Помимо министра обороны и его заместителей, полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, наделят: руководителя центрального органа военного управления, отвечающего в вооруженных силах за координацию основных направлений деятельности по защите информации ограниченного доступа, его заместителя; руководителей структурных подразделений по защите государственной тайны, объединений, соединений и воинских частей ВС РФ, их заместителей; руководителей структурных подразделений по защите государственной тайны организаций, которые входят и не входят в виды и рода войск ВС РФ, их заместителей.
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