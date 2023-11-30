https://ria.ru/20231130/trud-1912829132.html

В России продлили меры поддержки рынка труда до конца 2024 года

В России продлили меры поддержки рынка труда до конца 2024 года - РИА Новости, 30.11.2023

В России продлили меры поддержки рынка труда до конца 2024 года

Правительство России продлило меры поддержки рынка труда до конца 2024 года, предполагающие компенсацию затрат на организацию профобучения для действующих... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:38

2023-11-30T10:38

2023-11-30T10:38

общество

россия

правительство рф

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство России продлило меры поддержки рынка труда до конца 2024 года, предполагающие компенсацию затрат на организацию профобучения для действующих сотрудников и соискателей работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, сообщается в Telegram-канале кабмина. "Правительство продлило меры поддержки рынка труда до конца 2024 года ... Новым постановлением продлена и мера поддержки, предполагающая компенсацию затрат работодателей на организацию бесплатного профобучения и дополнительного профобразования работников предприятий ОПК", - говорится в сообщении ведомства. Правительство также компенсирует затраты на организацию профобучения для граждан, еще ищущих работу в сфере ОПК. Кроме того, кабмин продолжит субсидировать создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения. Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство в рамках федерального проекта "Содействие занятости".

https://na.ria.ru/20231009/profobrazovanie-1901439418.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, правительство рф