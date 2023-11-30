https://ria.ru/20231130/trud-1912829132.html
В России продлили меры поддержки рынка труда до конца 2024 года
В России продлили меры поддержки рынка труда до конца 2024 года - РИА Новости, 30.11.2023
В России продлили меры поддержки рынка труда до конца 2024 года
Правительство России продлило меры поддержки рынка труда до конца 2024 года, предполагающие компенсацию затрат на организацию профобучения для действующих... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:38
2023-11-30T10:38
2023-11-30T10:38
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство России продлило меры поддержки рынка труда до конца 2024 года, предполагающие компенсацию затрат на организацию профобучения для действующих сотрудников и соискателей работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, сообщается в Telegram-канале кабмина. "Правительство продлило меры поддержки рынка труда до конца 2024 года ... Новым постановлением продлена и мера поддержки, предполагающая компенсацию затрат работодателей на организацию бесплатного профобучения и дополнительного профобразования работников предприятий ОПК", - говорится в сообщении ведомства. Правительство также компенсирует затраты на организацию профобучения для граждан, еще ищущих работу в сфере ОПК. Кроме того, кабмин продолжит субсидировать создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения. Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство в рамках федерального проекта "Содействие занятости".
https://na.ria.ru/20231009/profobrazovanie-1901439418.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, правительство рф
Общество, Россия, Правительство РФ
В России продлили меры поддержки рынка труда до конца 2024 года
Правительство РФ продлило меры поддержки рынка труда до конца 2024 года
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Правительство России продлило меры поддержки рынка труда до конца 2024 года, предполагающие компенсацию затрат на организацию профобучения для действующих сотрудников и соискателей работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, сообщается в Telegram-канале
кабмина.
"Правительство продлило меры поддержки рынка труда до конца 2024 года ... Новым постановлением продлена и мера поддержки, предполагающая компенсацию затрат работодателей на организацию бесплатного профобучения и дополнительного профобразования работников предприятий ОПК", - говорится в сообщении ведомства.
Правительство также компенсирует затраты на организацию профобучения для граждан, еще ищущих работу в сфере ОПК.
Кроме того, кабмин продолжит субсидировать создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения. Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство в рамках федерального проекта "Содействие занятости".
Число участников программ профобучения увеличится до 180 тысяч