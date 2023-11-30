https://ria.ru/20231130/trevoga-1912991744.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.11.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T18:31
2023-11-30T18:31
2023-11-30T18:31
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал в 18.18 мск. Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена в ряде областей, спустя время ее отменили. Украинское издание "Страна" сообщало о взрывах в городах Кривой Рог Днепропетровской области и Николаеве одноименной области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы рф, кривой рог
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Кривой Рог
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу