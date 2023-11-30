https://ria.ru/20231130/trevoga-1912935432.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.11.2023
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольных... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:37
2023-11-30T15:37
2023-11-30T15:37
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области - в 14.35 мск. В остальных регионах тревога была объявлена практически одновременно в 15.19. Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена в ряде областей, спустя время ее отменили. Украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в городах Кривой Рог Днепропетровской области и Николаеве одноименной области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина, одесская область, в мире, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Одесская область, В мире, Киев, Вооруженные силы РФ
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще в пяти областях Украины объявили воздушную тревогу