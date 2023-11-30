https://ria.ru/20231130/tovarooborot-1912880213.html

Товарооборот Якутии с Казахстаном за 9 месяцев 2023 года превысил $118 млн

Товарооборот Якутии с Казахстаном за 9 месяцев 2023 года превысил $118 млн - РИА Новости, 30.11.2023

Товарооборот Якутии с Казахстаном за 9 месяцев 2023 года превысил $118 млн

Товарооборот Якутии с Казахстаном по итогам 9 месяцев 2023 года составил свыше 118 миллионов долларов, власти договорились о расширении сотрудничества в... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:51

2023-11-30T12:51

2023-11-30T12:51

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

россия

айсен николаев

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ЯКУТСК, 30 ноя - РИА Новости. Товарооборот Якутии с Казахстаном по итогам 9 месяцев 2023 года составил свыше 118 миллионов долларов, власти договорились о расширении сотрудничества в ИТ-сфере, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее по итогам визита главы Якутии в Казахстан в январе 2023 года и встречи с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым подписан меморандум между правительством Республики Саха (Якутия) и акиматом Северо-Казахстанской области Республики Казахстан о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудничестве. Делегация из Казахстана во главе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в России Дауреном Абаевым прибыла в город Якутск с рабочим визитом. В четверг глава Якутии Айсен Николаев встретился с гостями. Стороны обсудили приоритетные направления торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. По словам Николаева, этот год проходит очень продуктивно в плане бизнес-обменов. "По итогам 9 месяцев 2023 года товарооборот Якутии с Казахстаном составил 118,6 миллиона долларов США, что значительно больше аналогичных показателей предшествующего периода: общий объем товарооборота в 2022 году составил 80 миллионов долларов. С начала года проведено несколько бизнес-миссий Якутии в Казахстан, в частности, в сфере ИТ-услуг, ювелирной и легкой промышленности", - рассказали в пресс-службе. Абаев подчеркнул, что точки соприкосновения между Якутией и Казахстаном есть практически в каждой отрасли: промышленной кооперации, ИТ-сфере, торговле, сельском хозяйстве. "Здесь есть большие перспективы для углубления сотрудничества. Хотел бы ознакомиться, как развиваются в Якутии ИТ-технологии, креативные индустрии", - сказал он. Дни Якутии в Казахстане пройдут в 2024 году. В связи с этим на встрече речь также шла о реализации совместных образовательных проектов. "Мы будем дальше усиливать сотрудничество. Видим интерес непосредственно в ИТ-бизнесе, где есть конкретные проекты. Также считаем, что Республике Казахстан были бы интересны проекты, связанные с ИТ-образованием. Такие федеральные конкурсы, как Дальневосточная стартап-экспедиция, Арктическая стартап-экспедиция, конкурс "Моя профессия-ИТ", возможно масштабировать силами наших команд уже на территории Казахстана", - сказал глава Якутии. Отмечается, что Николаев пригласил Абаева посетить регион в 2024 году в рамках проведения национального праздника Ысыах и Международных спортивных Игр "Дети Азии". Сборная юных спортсменов Казахстана участвует в Играх, начиная с 1996 года, и входит в тройку призеров.

https://ria.ru/20231129/stroymaterialy-1912670716.html

https://ria.ru/20231129/yakutiya-1912623063.html

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республика саха (якутия), россия, айсен николаев