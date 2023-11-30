https://ria.ru/20231130/torgovyy_dom-1912879765.html

Торговый дом Ульяновской области в Иране хотят открыть в начале 2024 года

Торговый дом Ульяновской области в Иране хотят открыть в начале 2024 года - РИА Новости, 30.11.2023

Торговый дом Ульяновской области в Иране хотят открыть в начале 2024 года

Торговое представительство Ульяновской области планируется открыть в Иране в начале 2024 года, сообщил РИА Новости губернатор российского региона Алексей... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:50

2023-11-30T12:50

2023-11-30T12:50

ульяновская область

иран

алексей русских

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Торговое представительство Ульяновской области планируется открыть в Иране в начале 2024 года, сообщил РИА Новости губернатор российского региона Алексей Русских в ходе выставки-форума "Россия" на ВДНХ. В сентябре 2022 года губернатор уже сообщал о планах открыть торговый дом в Иране, который выступит хабом, обеспечивающим конечные продажи товаров российских производителей на весь Ближний Восток. "Относительно представительства в Иране мы переговоры ведем, решение такое приняли… Я вижу в этом большие перспективы, поэтому в ближайшее время эти идеи будут реализованы. Относительно Ирана, я думаю, (открытие представительства запланировано) где-то на конец года - первый квартал 2024 года", - сообщил Русских. Губернатор отметил, что Ульяновская область активно работает с Ираном, между сторонами были организованы несколько бизнес-миссий. Сейчас регион формирует первый груз в Иран, в ближайшее время он будет отправлен. Русских отметил, что это станет началом "очень большой серьезной работы по взаимному товарообмену". Среди товаров, в которых заинтересована иранская сторона, Русских перечислил продукты питания, продукцию машиностроения, "УАЗы". "Мы ведем политику такую, что (нужно) отгружать не просто зерно как сырье, а уже готовые изделия. Сейчас формируем партии муки, в дальнейшем, я думаю, будем открывать производство конкретно под Иран макаронных изделий", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20231130/zavod-1912878837.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

иран, алексей русских, выставка-форум "россия"