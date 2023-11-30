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На юге Украины из-за взрывов пострадала ТЭЦ - РИА Новости, 30.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 30.11.2023 (обновлено: 15:07 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/tets-1912878432.html
На юге Украины из-за взрывов пострадала ТЭЦ
На юге Украины из-за взрывов пострадала ТЭЦ - РИА Новости, 30.11.2023
На юге Украины из-за взрывов пострадала ТЭЦ
В результате ночных взрывов получила повреждения теплоэлектроцентраль на юге Украины, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:46
2023-11-30T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В результате ночных взрывов получила повреждения теплоэлектроцентраль на юге Украины, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. &quot;Есть разрушение зданий и оборудования. Теплоснабжение потребителей не прекращалось, возможности для электроснабжения ограничены&quot;, — говорится в публикации.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укрэнерго
На юге Украины из-за взрывов пострадала ТЭЦ

"Укрэнерго" заявило о повреждении ТЭЦ на юге Украины из-за взрывов

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В результате ночных взрывов получила повреждения теплоэлектроцентраль на юге Украины, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.
«

"Есть разрушение зданий и оборудования. Теплоснабжение потребителей не прекращалось, возможности для электроснабжения ограничены", — говорится в публикации.

Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве и Кривом Роге
Вчера, 11:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаУкрэнерго
 
 
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