https://ria.ru/20231130/tets-1912878432.html

На юге Украины из-за взрывов пострадала ТЭЦ

На юге Украины из-за взрывов пострадала ТЭЦ - РИА Новости, 30.11.2023

На юге Украины из-за взрывов пострадала ТЭЦ

В результате ночных взрывов получила повреждения теплоэлектроцентраль на юге Украины, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:46

2023-11-30T12:46

2023-11-30T15:07

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В результате ночных взрывов получила повреждения теплоэлектроцентраль на юге Украины, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. "Есть разрушение зданий и оборудования. Теплоснабжение потребителей не прекращалось, возможности для электроснабжения ограничены", — говорится в публикации.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231130/vzryvy-1912844705.html

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в мире, украина, укрэнерго