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Нетаньяху обвинил ХАМАС в теракте в Иерусалиме
Нетаньяху обвинил ХАМАС в теракте в Иерусалиме - РИА Новости, 30.11.2023
Нетаньяху обвинил ХАМАС в теракте в Иерусалиме
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в теракте, который произошел в четверг в Иерусалиме, и в событиях, которые... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:27
2023-11-30T12:27
2023-11-30T12:28
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в теракте, который произошел в четверг в Иерусалиме, и в событиях, которые развиваются в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Его слова цитирует израильское новостное агентство YNet.В четверг утром двое вооруженных террористов прибыли на автомобиле на перекресток Гиват-Шауль на въезде в Иерусалим и открыли огонь по гражданским, стоящим на автобусной остановке. Нападавшие были нейтрализованы на месте. По данным 12 канала израильского телевидения, ссылающегося на медиков, в результате теракта погибли 24-летння девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина, пять человек получили ранения различной степени тяжести. "Каждый террорист ХАМАС - сын смерти в Иерусалиме, в Газе, на Западном берегу, везде", - сказал Нетаньяху. Премьер-министр также сообщил, что очень признателен гражданским и солдатам, которые помогли в ликвидации террористов. Нетаньяху подчеркнул, что будет продолжать продвигать расширения в статьи закона о ношении оружия гражданскими лицами, так как это показало свою эффективность.
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в мире, иерусалим, израиль, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Иерусалим, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Нетаньяху обвинил ХАМАС в теракте в Иерусалиме
Премьер-министр Израиля Нетаньяху обвинил ХАМАС в теракте в Иерусалиме
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в теракте, который произошел в четверг в Иерусалиме, и в событиях, которые развиваются в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Его слова цитирует израильское новостное агентство YNet
.
В четверг утром двое вооруженных террористов прибыли на автомобиле на перекресток Гиват-Шауль на въезде в Иерусалим и открыли огонь по гражданским, стоящим на автобусной остановке. Нападавшие были нейтрализованы на месте. По данным 12 канала израильского телевидения, ссылающегося на медиков, в результате теракта погибли 24-летння девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина, пять человек получили ранения различной степени тяжести.
"Каждый террорист ХАМАС - сын смерти в Иерусалиме, в Газе, на Западном берегу, везде", - сказал Нетаньяху.
Премьер-министр также сообщил, что очень признателен гражданским и солдатам, которые помогли в ликвидации террористов. Нетаньяху подчеркнул, что будет продолжать продвигать расширения в статьи закона о ношении оружия гражданскими лицами, так как это показало свою эффективность.
Теракты в Израиле в 2023 году