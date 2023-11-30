https://ria.ru/20231130/terakt-1912823922.html

Украинца приговорили к 12 годам за покушение на теракт в Херсоне

Украинца приговорили к 12 годам за покушение на теракт в Херсоне - РИА Новости, 30.11.2023

Украинца приговорили к 12 годам за покушение на теракт в Херсоне

Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Павла Запорожца по делу о покушении на теракт в Херсоне на 9 Мая в... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:23

2023-11-30T10:23

2023-11-30T10:23

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Павла Запорожца по делу о покушении на теракт в Херсоне на 9 Мая в 2022 году, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил признать Запорожца... виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет строгого режима", - объявил судья. Ранее в ходе прений сторон государственный обвинитель просил суд признать фигуранта виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Запорожец обвинял по части 3 статьи 30, части 1 статьи 361 УК РФ (покушение на акт международного терроризма). По данным следствия, Запорожец заранее получил информацию, где находится тайник с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного. 9 мая прошлого года он взял бомбы и направился к месту праздничных мероприятий в Херсоне ко Дню Победы, но был задержан. Как следует из показаний свидетеля в суде, Запорожец был завербован главным управлением разведки минобороны Украины. Вменяемая ему статья касалась акта международного терроризма, то есть совершенного за пределами России, поскольку на тот момент референдум о вхождении в РФ в Херсонской области еще не проходил.

https://ria.ru/20231123/vzryv-1911258622.html

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, херсон, россия, украина, день победы, ситуация в днр и лнр