https://ria.ru/20231130/terakt-1912823922.html
Украинца приговорили к 12 годам за покушение на теракт в Херсоне
Украинца приговорили к 12 годам за покушение на теракт в Херсоне - РИА Новости, 30.11.2023
Украинца приговорили к 12 годам за покушение на теракт в Херсоне
Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Павла Запорожца по делу о покушении на теракт в Херсоне на 9 Мая в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:23
2023-11-30T10:23
2023-11-30T10:23
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Павла Запорожца по делу о покушении на теракт в Херсоне на 9 Мая в 2022 году, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил признать Запорожца... виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет строгого режима", - объявил судья. Ранее в ходе прений сторон государственный обвинитель просил суд признать фигуранта виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Запорожец обвинял по части 3 статьи 30, части 1 статьи 361 УК РФ (покушение на акт международного терроризма). По данным следствия, Запорожец заранее получил информацию, где находится тайник с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного. 9 мая прошлого года он взял бомбы и направился к месту праздничных мероприятий в Херсоне ко Дню Победы, но был задержан. Как следует из показаний свидетеля в суде, Запорожец был завербован главным управлением разведки минобороны Украины. Вменяемая ему статья касалась акта международного терроризма, то есть совершенного за пределами России, поскольку на тот момент референдум о вхождении в РФ в Херсонской области еще не проходил.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Россия, Украина, День Победы, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинца приговорили к 12 годам за покушение на теракт в Херсоне
Украинца, готовившего теракт в Херсоне 9 мая 2022 года, приговорили к 12 годам