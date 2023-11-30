https://ria.ru/20231130/telo-1912930568.html

Моряк погиб на теплоходе в Азовском море

Моряк погиб на теплоходе в Азовском море - РИА Новости, 30.11.2023

Моряк погиб на теплоходе в Азовском море

Моряк погиб на теплоходе в Азовском море, а в Черном море, в основном вблизи Керченского пролива, из-за шторма с якорей сорвало 6 судов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:18

2023-11-30T15:18

2023-11-30T15:18

происшествия

азовское море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

керченский пролив

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Моряк погиб на теплоходе в Азовском море, а в Черном море, в основном вблизи Керченского пролива, из-за шторма с якорей сорвало 6 судов, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. В каюте теплохода "Волгобалт-226" в Азовском море нашли тело механика, "причину смерти установят на берегу в обычном порядке", сказали в ведомстве. Также в Росморречфлоте подтвердили информацию о том, что из-за шторма в Черном море с якорей сорвались шесть судов. По данным Telegram-каналов, в 12.40 мск в Керченском проливе сорвало с якорей баржу БНТ-03, в районе половины пятого утра - теплоход "Озкан-2", в 11.00 - теплоход "Волга-4007", в 6 и 7 утра в Керченском проливе - теплоходы "Иртыш ривер" и "Сатурн-1". Около 12.00 мск в районе Туапсе капитан теплохода Garakac сообщил о лишней воде в балластных танках и носовой части. Минтранс РФ сегодня сообщил, что ограничение судоходства в российских портах Черного моря сохраняется в связи с неблагоприятными погодными условиями.

https://ria.ru/20231127/rosmorrechflot-1912023731.html

азовское море

керченский пролив

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, азовское море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), керченский пролив