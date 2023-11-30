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В ГД пройдет заседание комитета по проекту о телефонах в школах 4 декабря - РИА Новости, 30.11.2023
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13:09 30.11.2023 (обновлено: 13:11 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/telefony-1912887445.html
В ГД пройдет заседание комитета по проекту о телефонах в школах 4 декабря
В ГД пройдет заседание комитета по проекту о телефонах в школах 4 декабря - РИА Новости, 30.11.2023
В ГД пройдет заседание комитета по проекту о телефонах в школах 4 декабря
Решение по поправкам ко второму чтению законопроекта об ограничении телефонов в школах будет принято в понедельник, в этот день пройдет заседание ответственного РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:09
2023-11-30T13:11
яна лантратова
госдума рф
образование - общество
вячеслав володин
сергей кравцов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Решение по поправкам ко второму чтению законопроекта об ограничении телефонов в школах будет принято в понедельник, в этот день пройдет заседание ответственного комитета ГД по просвещению, сообщила первый зампред комитета Яна Лантратова. Ранее источник сообщил РИА Новости, что в Госдуме решили внести поправку в законопроект об ограничении телефонов в школах, запретив их использование даже в образовательных целях. "У нас поправки принимаются до понедельника. Комитет работает по данному вопросу. В понедельник будет уже принято конкретное решение. У нас будет заседание комитета как раз в понедельник", - сказала Лантратова журналистам.Ранее в ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использовать мобильные телефоны в школах во время уроков, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. Законопроект в октябре внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с Казаковой.Как заявлял председатель ГД Вячеслав Володин, к законопроекту также предложат поправку об обязательном уроке труда. Он также сообщил, что поправками предусмотрят запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, "без каких-либо других оговорок". По его словам, Госдума может рассмотреть инициативу во втором чтении в начале декабря.Казакова ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
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яна лантратова, госдума рф, образование - общество, вячеслав володин, сергей кравцов
Яна Лантратова, Госдума РФ, Образование - Общество, Вячеслав Володин, Сергей Кравцов
В ГД пройдет заседание комитета по проекту о телефонах в школах 4 декабря

В ГД примут решение по поправкам к проекту о телефонах в школах примут 4 декабря

© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Fotolia / Syda Productions
Урок в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Решение по поправкам ко второму чтению законопроекта об ограничении телефонов в школах будет принято в понедельник, в этот день пройдет заседание ответственного комитета ГД по просвещению, сообщила первый зампред комитета Яна Лантратова.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что в Госдуме решили внести поправку в законопроект об ограничении телефонов в школах, запретив их использование даже в образовательных целях.
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"У нас поправки принимаются до понедельника. Комитет работает по данному вопросу. В понедельник будет уже принято конкретное решение. У нас будет заседание комитета как раз в понедельник", - сказала Лантратова журналистам.
Ранее в ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использовать мобильные телефоны в школах во время уроков, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. Законопроект в октябре внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с Казаковой.
Как заявлял председатель ГД Вячеслав Володин, к законопроекту также предложат поправку об обязательном уроке труда. Он также сообщил, что поправками предусмотрят запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, "без каких-либо других оговорок". По его словам, Госдума может рассмотреть инициативу во втором чтении в начале декабря.
Казакова ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
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Проголосовали:13897
27 октября, 17:22
 
Яна ЛантратоваГосдума РФОбразование - ОбществоВячеслав ВолодинСергей Кравцов
 
 
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