https://ria.ru/20231130/telefony-1912887445.html

В ГД пройдет заседание комитета по проекту о телефонах в школах 4 декабря

В ГД пройдет заседание комитета по проекту о телефонах в школах 4 декабря - РИА Новости, 30.11.2023

В ГД пройдет заседание комитета по проекту о телефонах в школах 4 декабря

Решение по поправкам ко второму чтению законопроекта об ограничении телефонов в школах будет принято в понедельник, в этот день пройдет заседание ответственного РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:09

2023-11-30T13:09

2023-11-30T13:11

яна лантратова

госдума рф

образование - общество

вячеслав володин

сергей кравцов

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Решение по поправкам ко второму чтению законопроекта об ограничении телефонов в школах будет принято в понедельник, в этот день пройдет заседание ответственного комитета ГД по просвещению, сообщила первый зампред комитета Яна Лантратова. Ранее источник сообщил РИА Новости, что в Госдуме решили внести поправку в законопроект об ограничении телефонов в школах, запретив их использование даже в образовательных целях. "У нас поправки принимаются до понедельника. Комитет работает по данному вопросу. В понедельник будет уже принято конкретное решение. У нас будет заседание комитета как раз в понедельник", - сказала Лантратова журналистам.Ранее в ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использовать мобильные телефоны в школах во время уроков, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. Законопроект в октябре внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с Казаковой.Как заявлял председатель ГД Вячеслав Володин, к законопроекту также предложат поправку об обязательном уроке труда. Он также сообщил, что поправками предусмотрят запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, "без каких-либо других оговорок". По его словам, Госдума может рассмотреть инициативу во втором чтении в начале декабря.Казакова ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.

https://ria.ru/20220902/telefony-1813985421.html

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яна лантратова, госдума рф, образование - общество, вячеслав володин, сергей кравцов