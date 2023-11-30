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Крупная партия дорожной техники поступила в Волгоград по лизингу - РИА Новости, 30.11.2023
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Волгоградская область
 
14:16 30.11.2023
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Крупная партия дорожной техники поступила в Волгоград по лизингу
Крупная партия дорожной техники поступила в Волгоград по лизингу - РИА Новости, 30.11.2023
Крупная партия дорожной техники поступила в Волгоград по лизингу
Более 50 единиц коммунальной и дорожной техники поступили в Волгоград по программе лизинга, сообщает в четверг пресс-служба администрации Волгоградской области. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:16
2023-11-30T14:16
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Более 50 единиц коммунальной и дорожной техники поступили в Волгоград по программе лизинга, сообщает в четверг пресс-служба администрации Волгоградской области. "По программе лизинга за счет средств областного бюджета закуплены 90 единиц техники: первые 53 поступили, оставшиеся будут переданы в первом квартале 2024 года… Это самая масштабная единовременная закупка дорожной техники для Волгограда", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что большая часть коммунальной техники работает на газомоторном топливе. По данным администрации, новые автокраны, экскаваторы и тракторы осмотрел губернатор региона Андрей Бочаров. "В Волгоградской области принято решение по обновлению общественного транспорта, коммунальной и дорожной техники. Мы начинаем с Волгограда, где в течение 3-5 лет должны все полностью обновить, чтобы можно было убирать такой большой и протяжённый город", - цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении. Отмечается, что задача по обновлению спецмашин учтена в десятилетней программе развития областного центра, затем опыт Волгограда будет распространен на другие районы области. По данным администрации, с 2016 года для Волгограда приобрели 353 единицы специализированной техники, около 40% на данный момент требует замены.
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волгоград, волгоградская область, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров

Крупная партия дорожной техники поступила в Волгоград по лизингу

© Администрация Волгоградской областиПартия из 53-х единиц дорожной и коммунальной техники, большая часть которой работает на экологичном газомоторном топливе, поступила на вооружение профильных служб
Партия из 53-х единиц дорожной и коммунальной техники, большая часть которой работает на экологичном газомоторном топливе, поступила на вооружение профильных служб
© Администрация Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Более 50 единиц коммунальной и дорожной техники поступили в Волгоград по программе лизинга, сообщает в четверг пресс-служба администрации Волгоградской области.
"По программе лизинга за счет средств областного бюджета закуплены 90 единиц техники: первые 53 поступили, оставшиеся будут переданы в первом квартале 2024 года… Это самая масштабная единовременная закупка дорожной техники для Волгограда", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что большая часть коммунальной техники работает на газомоторном топливе.
© Администрация Волгоградской областиПартия из 53-х единиц дорожной и коммунальной техники, большая часть которой работает на экологичном газомоторном топливе, поступила на вооружение профильных служб
Партия из 53-х единиц дорожной и коммунальной техники, большая часть которой работает на экологичном газомоторном топливе, поступила на вооружение профильных служб
© Администрация Волгоградской области
Партия из 53-х единиц дорожной и коммунальной техники, большая часть которой работает на экологичном газомоторном топливе, поступила на вооружение профильных служб
По данным администрации, новые автокраны, экскаваторы и тракторы осмотрел губернатор региона Андрей Бочаров.
"В Волгоградской области принято решение по обновлению общественного транспорта, коммунальной и дорожной техники. Мы начинаем с Волгограда, где в течение 3-5 лет должны все полностью обновить, чтобы можно было убирать такой большой и протяжённый город", - цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении.
Отмечается, что задача по обновлению спецмашин учтена в десятилетней программе развития областного центра, затем опыт Волгограда будет распространен на другие районы области.
По данным администрации, с 2016 года для Волгограда приобрели 353 единицы специализированной техники, около 40% на данный момент требует замены.
© Администрация Волгоградской областиПартия из 53-х единиц дорожной и коммунальной техники, большая часть которой работает на экологичном газомоторном топливе, поступила на вооружение профильных служб
Партия из 53-х единиц дорожной и коммунальной техники, большая часть которой работает на экологичном газомоторном топливе, поступила на вооружение профильных служб
© Администрация Волгоградской области
Партия из 53-х единиц дорожной и коммунальной техники, большая часть которой работает на экологичном газомоторном топливе, поступила на вооружение профильных служб
 
Волгоградская областьВолгоградВолгоградская областьАндрей Бочаров
 
 
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