https://ria.ru/20231130/tekhnika-1912909315.html

Крупная партия дорожной техники поступила в Волгоград по лизингу

Крупная партия дорожной техники поступила в Волгоград по лизингу - РИА Новости, 30.11.2023

Крупная партия дорожной техники поступила в Волгоград по лизингу

Более 50 единиц коммунальной и дорожной техники поступили в Волгоград по программе лизинга, сообщает в четверг пресс-служба администрации Волгоградской области. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:16

2023-11-30T14:16

2023-11-30T14:16

волгоградская область

волгоград

волгоградская область

андрей бочаров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912907875_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_1c3131c8cd288fa9ee4bf0b17aee592a.jpg

ВОЛГОГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Более 50 единиц коммунальной и дорожной техники поступили в Волгоград по программе лизинга, сообщает в четверг пресс-служба администрации Волгоградской области. "По программе лизинга за счет средств областного бюджета закуплены 90 единиц техники: первые 53 поступили, оставшиеся будут переданы в первом квартале 2024 года… Это самая масштабная единовременная закупка дорожной техники для Волгограда", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что большая часть коммунальной техники работает на газомоторном топливе. По данным администрации, новые автокраны, экскаваторы и тракторы осмотрел губернатор региона Андрей Бочаров. "В Волгоградской области принято решение по обновлению общественного транспорта, коммунальной и дорожной техники. Мы начинаем с Волгограда, где в течение 3-5 лет должны все полностью обновить, чтобы можно было убирать такой большой и протяжённый город", - цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении. Отмечается, что задача по обновлению спецмашин учтена в десятилетней программе развития областного центра, затем опыт Волгограда будет распространен на другие районы области. По данным администрации, с 2016 года для Волгограда приобрели 353 единицы специализированной техники, около 40% на данный момент требует замены.

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоград, волгоградская область, андрей бочаров