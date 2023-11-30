https://ria.ru/20231130/tanki-1912813606.html

СМИ рассказали об уязвимостях танков Abrams на Украине

СМИ рассказали об уязвимостях танков Abrams на Украине - РИА Новости, 30.11.2023

СМИ рассказали об уязвимостях танков Abrams на Украине

Американские танки М-1 Abrams на Украине сталкиваются с высоким риском выхода из строя из-за необходимости очистки хрупких фильтров двигателя каждые 12 часов,... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T09:55

2023-11-30T09:55

2023-11-30T09:55

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Американские танки М-1 Abrams на Украине сталкиваются с высоким риском выхода из строя из-за необходимости очистки хрупких фильтров двигателя каждые 12 часов, требующей больших затрат топлива, сообщает издание Forbes. "Именно фильтры Abrams могут оказаться самой большой головной болью для украинских военных. Дважды в день экипаж М-1 должен увеличивать обороты двигателя своего танка до высоких оборотов в минуту, чтобы запустить импульсно-струйную систему, которая выбрасывает воздух из танка, а не в него, выбрасывая пыль и мусор из задней решетки", - пишет издание. Отмечается, что если экипаж танка при любых условиях пренебрегает регулярной очисткой хрупких фильтров дважды в день, это может привести к настолько серьезному повреждению двигателя, что его необходимо будет отправить на длительный ремонт, который производится в Польше. При этом отмечается высокий расход топлива танками. Издание приводит слова заместителя помощника американского министра обороны Лоры Купер, которая назвала Abrams "пожирателем бензина". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231019/abrams-1903889679.html

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