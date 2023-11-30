Рейтинг@Mail.ru
В Крыму более 3,7 тысячи человек остаются без света - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/svet-1913019105.html
В Крыму более 3,7 тысячи человек остаются без света
В Крыму более 3,7 тысячи человек остаются без света - РИА Новости, 30.11.2023
В Крыму более 3,7 тысячи человек остаются без света
Электроснабжение к 18.00 четверга, нарушенное стихией, отсутствует у 3 726 человек в Крыму, сообщил министр ЧС республики Сергей Садаклиев в своем... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T20:29
2023-11-30T20:29
происшествия
евпатория
севастополь
жкх
саки (крым)
сергей аксенов (политик)
сильный шторм на черноморском побережье россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912062531_0:278:3126:2036_1920x0_80_0_0_96f722b55a948e07bd405815b4d69c4f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Электроснабжение к 18.00 четверга, нарушенное стихией, отсутствует у 3 726 человек в Крыму, сообщил министр ЧС республики Сергей Садаклиев в своем Telegram-канале. Около 10 тысяч абонентов оставалось без электроснабжения в республике Крым после бушевавшей стихии, сообщил днем в четверг глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, поставлена задача восстановить электроснабжение всех потребителей к 1 декабря. "Обесточены 18 высоковольтных линий. Порядка 3 726 человек остаются без электроэнергии", - написал Садаклиев. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. Во вторник и среду в Крыму и Севастополе было вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.
евпатория
севастополь
саки (крым)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912062531_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_149ac52f78e1f9cce7437ceb4a14159f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, евпатория, севастополь, жкх, саки (крым), сергей аксенов (политик), сильный шторм на черноморском побережье россии
Происшествия, Евпатория, Севастополь, ЖКХ, Саки (Крым), Сергей Аксенов (политик), Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Крыму более 3,7 тысячи человек остаются без света

МЧС: в Крыму 3726 жителей остаются без электричества после шторма

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальных служб у поваленного в результате шторма дерева в Симферополе
Сотрудник коммунальных служб у поваленного в результате шторма дерева в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник коммунальных служб у поваленного в результате шторма дерева в Симферополе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Электроснабжение к 18.00 четверга, нарушенное стихией, отсутствует у 3 726 человек в Крыму, сообщил министр ЧС республики Сергей Садаклиев в своем Telegram-канале.
Около 10 тысяч абонентов оставалось без электроснабжения в республике Крым после бушевавшей стихии, сообщил днем в четверг глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, поставлена задача восстановить электроснабжение всех потребителей к 1 декабря.
"Обесточены 18 высоковольтных линий. Порядка 3 726 человек остаются без электроэнергии", - написал Садаклиев.
В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. Во вторник и среду в Крыму и Севастополе было вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.
Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

Поваленное дерево в Симферополе

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По последним данным, погиб один человек.

Поваленное дерево в Симферополе

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

Женщина в сквере во время снегопада в Симферополе

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Часть сел обесточена.

Поваленное дерево в Симферополе

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

Последствия шторма в Симферополе

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

Поваленное дерево в Симферополе

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

Поваленное дерево в Симферополе

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В регионе создали оперативный штаб.

Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
8 из 8

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
ПроисшествияЕвпаторияСевастопольЖКХСаки (Крым)Сергей Аксенов (политик)Сильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала