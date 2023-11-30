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В Крыму более 3,7 тысячи человек остаются без света
В Крыму более 3,7 тысячи человек остаются без света - РИА Новости, 30.11.2023
В Крыму более 3,7 тысячи человек остаются без света
Электроснабжение к 18.00 четверга, нарушенное стихией, отсутствует у 3 726 человек в Крыму, сообщил министр ЧС республики Сергей Садаклиев в своем... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T20:29
2023-11-30T20:29
2023-11-30T20:29
происшествия
евпатория
севастополь
жкх
саки (крым)
сергей аксенов (политик)
сильный шторм на черноморском побережье россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Электроснабжение к 18.00 четверга, нарушенное стихией, отсутствует у 3 726 человек в Крыму, сообщил министр ЧС республики Сергей Садаклиев в своем Telegram-канале. Около 10 тысяч абонентов оставалось без электроснабжения в республике Крым после бушевавшей стихии, сообщил днем в четверг глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, поставлена задача восстановить электроснабжение всех потребителей к 1 декабря. "Обесточены 18 высоковольтных линий. Порядка 3 726 человек остаются без электроэнергии", - написал Садаклиев. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. Во вторник и среду в Крыму и Севастополе было вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.
евпатория
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происшествия, евпатория, севастополь, жкх, саки (крым), сергей аксенов (политик), сильный шторм на черноморском побережье россии
Происшествия, Евпатория, Севастополь, ЖКХ, Саки (Крым), Сергей Аксенов (политик), Сильный шторм на Черноморском побережье России
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