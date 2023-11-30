https://ria.ru/20231130/sudno-1912946678.html
В Баренцевом море задержали судно с 15 тоннами нелегально выловленной рыбы
В Баренцевом море задержали судно с 15 тоннами нелегально выловленной рыбы - РИА Новости, 30.11.2023
В Баренцевом море задержали судно с 15 тоннами нелегально выловленной рыбы
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району задержали на 72 часа судно рыбопромысловое "Пинро-2" с 15 тоннами рыбы из-за... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:13
2023-11-30T16:13
2023-11-30T16:16
происшествия
баренцево море
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МУРМАНСК, 30 ноя – РИА Новости. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району задержали на 72 часа судно рыбопромысловое "Пинро-2" с 15 тоннами рыбы из-за недействительного разрешения на вылов, сообщила пресс-служба ведомства. "Выявлен факт добычи водных биологических ресурсов в нарушение действующего законодательства судном М-0170 "Пинро-2" (судовладелец ФГУП "Нацрыбресурс"). Капитан судна, зная о недействительности разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, осуществлял промысловые операции в исключительной экономической зоне Российской Федерации", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий изъято более 15 тонн рыбы различных видов. В отношении капитана судна и ФГУП "Нацрыбресурс" возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Рыбопромысловое судно задержано на 72 часа. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 253 УК РФ, добавили в погрануправлении. Судно "Пинро-2" не раз фигурировало в сводках новостей. Так, в октябре с борта судна выпал матрос, найти его не удалось. В июне пограничники задержали судно из-за того, что экипаж незаконно установил сетку на решетку трала.
https://ria.ru/20231031/rybalka-1906457857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, баренцево море, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Баренцево море, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Баренцевом море задержали судно с 15 тоннами нелегально выловленной рыбы
ФСБ задержала в Баренцевом море судно "Пинро-2" с 15 тоннами нелегального улова
МУРМАНСК, 30 ноя – РИА Новости. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району задержали на 72 часа судно рыбопромысловое "Пинро-2" с 15 тоннами рыбы из-за недействительного разрешения на вылов, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"Выявлен факт добычи водных биологических ресурсов в нарушение действующего законодательства судном М-0170 "Пинро-2" (судовладелец ФГУП "Нацрыбресурс"). Капитан судна, зная о недействительности разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, осуществлял промысловые операции в исключительной экономической зоне Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий изъято более 15 тонн рыбы различных видов. В отношении капитана судна и ФГУП "Нацрыбресурс" возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Рыбопромысловое судно задержано на 72 часа. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 253 УК РФ, добавили в погрануправлении.
Судно "Пинро-2" не раз фигурировало в сводках новостей. Так, в октябре с борта судна выпал матрос, найти его не удалось. В июне пограничники задержали судно из-за того, что экипаж незаконно установил сетку на решетку трала.
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