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Адвокат назвал дату слушания по делу бывшего министра обороны ДНР Стрелкова - РИА Новости, 30.11.2023
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17:20 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/sud-1912969119.html
Адвокат назвал дату слушания по делу бывшего министра обороны ДНР Стрелкова
Адвокат назвал дату слушания по делу бывшего министра обороны ДНР Стрелкова - РИА Новости, 30.11.2023
Адвокат назвал дату слушания по делу бывшего министра обороны ДНР Стрелкова
Мосгорсуд назначил на 7 декабря предварительное слушание по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) о публичных призывах к экстремизму,... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:20
2023-11-30T17:20
происшествия
донецкая народная республика
москва
александр молохов
московский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд назначил на 7 декабря предварительное слушание по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) о публичных призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости адвокат Александр Молохов. "Предварительное слушание по делу назначено в Мосгорсуде на 7 декабря", - рассказал собеседник агентства. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан 21 июля, в тот же день Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Стрелкову вменяют публичные призывы к экстремизму в двух постах в Telegram. Вину Стрелков не признает, но также и не отрицает существование этих постов. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
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происшествия, донецкая народная республика, москва, александр молохов, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Москва, Александр Молохов, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Адвокат назвал дату слушания по делу бывшего министра обороны ДНР Стрелкова

Молохов: Мосгорсуд назначил слушание по делу Игоря Стрелкова на 7 декабря

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд назначил на 7 декабря предварительное слушание по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) о публичных призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости адвокат Александр Молохов.
«
"Предварительное слушание по делу назначено в Мосгорсуде на 7 декабря", - рассказал собеседник агентства.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан 21 июля, в тот же день Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Стрелкову вменяют публичные призывы к экстремизму в двух постах в Telegram. Вину Стрелков не признает, но также и не отрицает существование этих постов.
Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
Сергей Абрамов - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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