https://ria.ru/20231130/sud-1912969119.html

Адвокат назвал дату слушания по делу бывшего министра обороны ДНР Стрелкова

Адвокат назвал дату слушания по делу бывшего министра обороны ДНР Стрелкова - РИА Новости, 30.11.2023

Адвокат назвал дату слушания по делу бывшего министра обороны ДНР Стрелкова

Мосгорсуд назначил на 7 декабря предварительное слушание по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) о публичных призывах к экстремизму,... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:20

2023-11-30T17:20

2023-11-30T17:20

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москва

александр молохов

московский городской суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд назначил на 7 декабря предварительное слушание по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) о публичных призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости адвокат Александр Молохов. "Предварительное слушание по делу назначено в Мосгорсуде на 7 декабря", - рассказал собеседник агентства. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан 21 июля, в тот же день Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Стрелкову вменяют публичные призывы к экстремизму в двух постах в Telegram. Вину Стрелков не признает, но также и не отрицает существование этих постов. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.

https://ria.ru/20231130/abramov-1912965384.html

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происшествия, донецкая народная республика, москва, александр молохов, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)