https://ria.ru/20231130/sud-1912965209.html

В России суд впервые рассмотрит дело, где подсудимые участвуют онлайн

В России суд впервые рассмотрит дело, где подсудимые участвуют онлайн - РИА Новости, 30.11.2023

В России суд впервые рассмотрит дело, где подсудимые участвуют онлайн

Суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в режиме онлайн, это первый случай в России, когда подсудимые участвуют в заседании по... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:06

2023-11-30T17:06

2023-11-30T17:06

происшествия

россия

краснодар

санкт-петербург

воздушно-космические силы россии

технологии

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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в режиме онлайн, это первый случай в России, когда подсудимые участвуют в заседании по видеоконференцсвязи с места домашнего ареста, оба фигуранта под домашним арестом в Краснодаре, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. Уточняется, что Владиславу Деминскому и Денису Жданову инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество, организованное группой либо в особо крупном размере"). Первое заседание по уголовному делу провёл Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга. "Подсудимые находятся под домашним арестом в Краснодаре и заявили ходатайство о рассмотрении дела в режиме онлайн. Суд ходатайство удовлетворил, действующий УПК РФ запрета на подобное рассмотрение не содержит, поэтому подсудимые участвуют в рассмотрении дела, находясь в Прикубанском районном суде Краснодара", - говорится в сообщении. Как отмечают в пресс-службе, это первый случай рассмотрения уголовного дела в общем порядке по ВКС в России. По данным пресс-службы, Деминский являлся руководителем группы компаний DANYCOM в Краснодаре. Жданов же был назначен генеральным директором ПАО "Дэникомо Групп". С мая по июль 2020 года фигуранты заключили 258 договоров купли-продажи ценных бумаг со 188 физическими и тремя юридическими лицами. При этом они похитили почти 389 биржевых облигаций на 272,4 миллиона рублей. К оглашению обвинительного заключения уже приступили в судебном заседании.

https://ria.ru/20231130/taniki-1912878948.html

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происшествия, россия, краснодар, санкт-петербург, воздушно-космические силы россии, технологии