https://ria.ru/20231130/strelba-1913023040.html

В Екатеринбурге произошел конфликт со стрельбой в трамвае

В Екатеринбурге произошел конфликт со стрельбой в трамвае - РИА Новости, 30.11.2023

В Екатеринбурге произошел конфликт со стрельбой в трамвае

Конфликт со стрельбой произошел в трамвае в Екатеринбурге, пострадавший студент Уральского федерального университета госпитализирован с огнестрельным ранением... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T20:54

2023-11-30T20:54

2023-11-30T20:54

екатеринбург

происшествия

россия

валерий горелых

уральский федеральный университет

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел в трамвае в Екатеринбурге, пострадавший студент Уральского федерального университета госпитализирован с огнестрельным ранением лица, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "По предварительным данным, в салоне общественного транспорта между студентом и группой молодых людей произошёл конфликт, мотив которого сейчас устанавливается. Мирно урегулировать ссору пассажиры не смогли. Один из парней выхватил предмет, похожий на пистолет, и произвёл выстрел в щеку пострадавшего. Потерпевший выбежал на остановке и сразу отправился в здание УрФУ за помощью", - говорится в сообщении. Как уточнил Горелых, пострадавший студент Уральского федерального университета 2001 года рождения доставлен в больницу. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают свидетелей произошедшего, изучают съемки с видеокамер уличного наблюдения и выясняют личности нападавших. По информации регионального управления СК РФ, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

https://ria.ru/20231126/strelba-1911977575.html

екатеринбург

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екатеринбург, происшествия, россия, валерий горелых, уральский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)