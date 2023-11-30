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В Екатеринбурге произошел конфликт со стрельбой в трамвае - РИА Новости, 30.11.2023
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20:54 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/strelba-1913023040.html
В Екатеринбурге произошел конфликт со стрельбой в трамвае
В Екатеринбурге произошел конфликт со стрельбой в трамвае - РИА Новости, 30.11.2023
В Екатеринбурге произошел конфликт со стрельбой в трамвае
Конфликт со стрельбой произошел в трамвае в Екатеринбурге, пострадавший студент Уральского федерального университета госпитализирован с огнестрельным ранением... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T20:54
2023-11-30T20:54
екатеринбург
происшествия
россия
валерий горелых
уральский федеральный университет
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел в трамвае в Екатеринбурге, пострадавший студент Уральского федерального университета госпитализирован с огнестрельным ранением лица, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "По предварительным данным, в салоне общественного транспорта между студентом и группой молодых людей произошёл конфликт, мотив которого сейчас устанавливается. Мирно урегулировать ссору пассажиры не смогли. Один из парней выхватил предмет, похожий на пистолет, и произвёл выстрел в щеку пострадавшего. Потерпевший выбежал на остановке и сразу отправился в здание УрФУ за помощью", - говорится в сообщении. Как уточнил Горелых, пострадавший студент Уральского федерального университета 2001 года рождения доставлен в больницу. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают свидетелей произошедшего, изучают съемки с видеокамер уличного наблюдения и выясняют личности нападавших. По информации регионального управления СК РФ, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
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екатеринбург, происшествия, россия, валерий горелых, уральский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)
Екатеринбург, Происшествия, Россия, Валерий Горелых, Уральский федеральный университет, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге произошел конфликт со стрельбой в трамвае

В трамвае в Екатеринбурге произошел массовый конфликт со стрельбой

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел в трамвае в Екатеринбурге, пострадавший студент Уральского федерального университета госпитализирован с огнестрельным ранением лица, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"По предварительным данным, в салоне общественного транспорта между студентом и группой молодых людей произошёл конфликт, мотив которого сейчас устанавливается. Мирно урегулировать ссору пассажиры не смогли. Один из парней выхватил предмет, похожий на пистолет, и произвёл выстрел в щеку пострадавшего. Потерпевший выбежал на остановке и сразу отправился в здание УрФУ за помощью", - говорится в сообщении.
Как уточнил Горелых, пострадавший студент Уральского федерального университета 2001 года рождения доставлен в больницу. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают свидетелей произошедшего, изучают съемки с видеокамер уличного наблюдения и выясняют личности нападавших.
По информации регионального управления СК РФ, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
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ЕкатеринбургПроисшествияРоссияВалерий ГорелыхУральский федеральный университетСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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