https://ria.ru/20231130/strelba-1913023040.html
В Екатеринбурге произошел конфликт со стрельбой в трамвае
В Екатеринбурге произошел конфликт со стрельбой в трамвае - РИА Новости, 30.11.2023
В Екатеринбурге произошел конфликт со стрельбой в трамвае
Конфликт со стрельбой произошел в трамвае в Екатеринбурге, пострадавший студент Уральского федерального университета госпитализирован с огнестрельным ранением... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T20:54
2023-11-30T20:54
2023-11-30T20:54
екатеринбург
происшествия
россия
валерий горелых
уральский федеральный университет
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел в трамвае в Екатеринбурге, пострадавший студент Уральского федерального университета госпитализирован с огнестрельным ранением лица, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "По предварительным данным, в салоне общественного транспорта между студентом и группой молодых людей произошёл конфликт, мотив которого сейчас устанавливается. Мирно урегулировать ссору пассажиры не смогли. Один из парней выхватил предмет, похожий на пистолет, и произвёл выстрел в щеку пострадавшего. Потерпевший выбежал на остановке и сразу отправился в здание УрФУ за помощью", - говорится в сообщении. Как уточнил Горелых, пострадавший студент Уральского федерального университета 2001 года рождения доставлен в больницу. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают свидетелей произошедшего, изучают съемки с видеокамер уличного наблюдения и выясняют личности нападавших. По информации регионального управления СК РФ, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
https://ria.ru/20231126/strelba-1911977575.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, происшествия, россия, валерий горелых, уральский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)
Екатеринбург, Происшествия, Россия, Валерий Горелых, Уральский федеральный университет, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге произошел конфликт со стрельбой в трамвае
В трамвае в Екатеринбурге произошел массовый конфликт со стрельбой
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел в трамвае в Екатеринбурге, пострадавший студент Уральского федерального университета госпитализирован с огнестрельным ранением лица, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"По предварительным данным, в салоне общественного транспорта между студентом и группой молодых людей произошёл конфликт, мотив которого сейчас устанавливается. Мирно урегулировать ссору пассажиры не смогли. Один из парней выхватил предмет, похожий на пистолет, и произвёл выстрел в щеку пострадавшего. Потерпевший выбежал на остановке и сразу отправился в здание УрФУ за помощью", - говорится в сообщении.
Как уточнил Горелых, пострадавший студент Уральского федерального университета 2001 года рождения доставлен в больницу. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают свидетелей произошедшего, изучают съемки с видеокамер уличного наблюдения и выясняют личности нападавших.
По информации регионального управления СК РФ
, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
В ТЦ в центре Екатеринбурга произошел конфликт со стрельбой