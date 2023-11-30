https://ria.ru/20231130/startap-1913016124.html

Дроздов: IP – один из факторов роста технологических стартапов

Дроздов: IP – один из факторов роста технологических стартапов - РИА Новости, 30.11.2023

Дроздов: IP – один из факторов роста технологических стартапов

Интеллектуальная собственность и правильно оформленные на нее права могут помочь компаниям привлекать инвестиции и способствовать росту их капитализации,... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T20:14

2023-11-30T20:14

2023-11-30T20:14

сколково

россия

стартап

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Интеллектуальная собственность и правильно оформленные на нее права могут помочь компаниям привлекать инвестиции и способствовать росту их капитализации, сообщил председатель правления Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) Игорь Дроздов. Соответствующее заявление прозвучало в рамках пленарного заседания конференции "Антимонопольная политика: наука, практика, образование", которая проходит в "Сколтехе". В своем выступлении Дроздов затронул вопрос влияния интеллектуальной собственности на капитализацию технологических компаний. "Инвесторы готовы вкладываться в технологические компании, потому что верят в их будущее. Инвестируя, они ориентируются не на те показатели, которые есть сейчас, а на те, что будут завтра. А почему они верят в еще больший успех этих компаний? Потому что они создают новые технологии, патентуют их, имеют возможности для расширения рынков сбыта, при этом на монополистических условиях. И институт интеллектуальной собственности им в этом содействует", - приводятся в сообщении слова председателя правления Фонда "Сколково". Дроздов отметил, что интеллектуальная собственность уже давно является не только инструментом поощрения творческой деятельности человека, но и конкурентной борьбы. "IP позволяет быть уверенным, что созданный продукт будет защищен и окупит вложенные ресурсы. С другой стороны, это способ привлечь инвестиции, в том числе, от частных инвесторов. Уверен, у нас будут IPO на Московской бирже, и отечественные компании будут привлекать деньги. Зачастую это возможно, если у них есть правильно оформленная и защищенная интеллектуальная собственность", - добавил спикер. Также он отметил, что как ни парадоксально, но именно свободная конкуренция часто способствует монополизации, и привел ряд примеров из высокотехнологичного сектора.

https://realty.ria.ru/20231011/soglashenie-1901995290.html

https://ria.ru/20231127/skolkovo-1912103489.html

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сколково, россия, стартап