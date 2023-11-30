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В конгрессе США вскоре проголосуют по импичменту Байдену, пишут СМИ

В конгрессе США вскоре проголосуют по импичменту Байдену, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023

В конгрессе США вскоре проголосуют по импичменту Байдену, пишут СМИ

Республиканцы в палате представителей конгресса США уже в ближайшие недели могут вынести на общее голосование вопрос о расследовании в рамках процедуры... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T04:30

2023-11-30T04:30

2023-11-30T15:47

в мире

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джо байден

кевин маккарти

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Республиканцы в палате представителей конгресса США уже в ближайшие недели могут вынести на общее голосование вопрос о расследовании в рамках процедуры импичмента президенту страны Джо Байдену, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник. "Партийный организатор большинства в палате республиканец Том Эммер заявил республиканцам в палате представителей на встрече за закрытыми дверями в среду, что членам в предстоящие недели, вероятно, предстоит голосовать по формальному одобрению расследования в рамках импичмента Байдену", — говорится в публикации.Этот шаг, как отмечается, призван усилить давление на Белый дом и одновременно повысить внимание к процедуре импичмента со стороны самих республиканских законодателей. Расследование в рамках процедуры импичмента Байдену было запущено в палате представителей по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, которого вскоре сняли с занимаемой должности по итогам общего голосования в палате. Маккарти запустил процедуру в обход голосования, которое не является обязательной частью на данном этапе. Комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США занимается расследованием, которое призвано установить предполагаемую вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы злоупотреблявших его положением в правительстве для извлечения выгоды по всему миру. Повестку сыну президента Хантеру Байдену выписал сам конгрессмен Комер. Законодатели в США имеют право вызывать свидетелей на слушания в конгресс, неявка по подобной повестке может повлечь юридические последствия и рассматриваться как неуважение к власти.

https://ria.ru/20231130/mask-1912788536.html

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в мире, сша, джо байден, кевин маккарти, конгресс сша