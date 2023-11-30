В конгрессе США вскоре проголосуют по импичменту Байдену, пишут СМИ
WP: палата представителей в ближайшие недели проголосует по импичменту Байдену
© AP Photo / The New York Times/Doug MillsПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / The New York Times/Doug Mills
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Республиканцы в палате представителей конгресса США уже в ближайшие недели могут вынести на общее голосование вопрос о расследовании в рамках процедуры импичмента президенту страны Джо Байдену, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.
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"Партийный организатор большинства в палате республиканец Том Эммер заявил республиканцам в палате представителей на встрече за закрытыми дверями в среду, что членам в предстоящие недели, вероятно, предстоит голосовать по формальному одобрению расследования в рамках импичмента Байдену", — говорится в публикации.
Этот шаг, как отмечается, призван усилить давление на Белый дом и одновременно повысить внимание к процедуре импичмента со стороны самих республиканских законодателей.
Расследование в рамках процедуры импичмента Байдену было запущено в палате представителей по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, которого вскоре сняли с занимаемой должности по итогам общего голосования в палате. Маккарти запустил процедуру в обход голосования, которое не является обязательной частью на данном этапе.
Комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США занимается расследованием, которое призвано установить предполагаемую вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы злоупотреблявших его положением в правительстве для извлечения выгоды по всему миру. Повестку сыну президента Хантеру Байдену выписал сам конгрессмен Комер.
Законодатели в США имеют право вызывать свидетелей на слушания в конгресс, неявка по подобной повестке может повлечь юридические последствия и рассматриваться как неуважение к власти.