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В конгрессе США вскоре проголосуют по импичменту Байдену, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023
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04:30 30.11.2023 (обновлено: 15:47 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/ssha-1912792318.html
В конгрессе США вскоре проголосуют по импичменту Байдену, пишут СМИ
В конгрессе США вскоре проголосуют по импичменту Байдену, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023
В конгрессе США вскоре проголосуют по импичменту Байдену, пишут СМИ
Республиканцы в палате представителей конгресса США уже в ближайшие недели могут вынести на общее голосование вопрос о расследовании в рамках процедуры... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T04:30
2023-11-30T15:47
в мире
сша
джо байден
кевин маккарти
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Республиканцы в палате представителей конгресса США уже в ближайшие недели могут вынести на общее голосование вопрос о расследовании в рамках процедуры импичмента президенту страны Джо Байдену, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник. &quot;Партийный организатор большинства в палате республиканец Том Эммер заявил республиканцам в палате представителей на встрече за закрытыми дверями в среду, что членам в предстоящие недели, вероятно, предстоит голосовать по формальному одобрению расследования в рамках импичмента Байдену&quot;, — говорится в публикации.Этот шаг, как отмечается, призван усилить давление на Белый дом и одновременно повысить внимание к процедуре импичмента со стороны самих республиканских законодателей. Расследование в рамках процедуры импичмента Байдену было запущено в палате представителей по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, которого вскоре сняли с занимаемой должности по итогам общего голосования в палате. Маккарти запустил процедуру в обход голосования, которое не является обязательной частью на данном этапе. Комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США занимается расследованием, которое призвано установить предполагаемую вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы злоупотреблявших его положением в правительстве для извлечения выгоды по всему миру. Повестку сыну президента Хантеру Байдену выписал сам конгрессмен Комер. Законодатели в США имеют право вызывать свидетелей на слушания в конгресс, неявка по подобной повестке может повлечь юридические последствия и рассматриваться как неуважение к власти.
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в мире, сша, джо байден, кевин маккарти, конгресс сша
В мире, США, Джо Байден, Кевин Маккарти, Конгресс США
В конгрессе США вскоре проголосуют по импичменту Байдену, пишут СМИ

WP: палата представителей в ближайшие недели проголосует по импичменту Байдену

© AP Photo / The New York Times/Doug MillsПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / The New York Times/Doug Mills
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Республиканцы в палате представителей конгресса США уже в ближайшие недели могут вынести на общее голосование вопрос о расследовании в рамках процедуры импичмента президенту страны Джо Байдену, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.
«

"Партийный организатор большинства в палате республиканец Том Эммер заявил республиканцам в палате представителей на встрече за закрытыми дверями в среду, что членам в предстоящие недели, вероятно, предстоит голосовать по формальному одобрению расследования в рамках импичмента Байдену", — говорится в публикации.

Этот шаг, как отмечается, призван усилить давление на Белый дом и одновременно повысить внимание к процедуре импичмента со стороны самих республиканских законодателей.
Расследование в рамках процедуры импичмента Байдену было запущено в палате представителей по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, которого вскоре сняли с занимаемой должности по итогам общего голосования в палате. Маккарти запустил процедуру в обход голосования, которое не является обязательной частью на данном этапе.
Комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США занимается расследованием, которое призвано установить предполагаемую вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы злоупотреблявших его положением в правительстве для извлечения выгоды по всему миру. Повестку сыну президента Хантеру Байдену выписал сам конгрессмен Комер.
Законодатели в США имеют право вызывать свидетелей на слушания в конгресс, неявка по подобной повестке может повлечь юридические последствия и рассматриваться как неуважение к власти.
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