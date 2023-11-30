https://ria.ru/20231130/ssha-1912785286.html

Американский полковник оценил действия США на Украине одной фразой

Американский полковник оценил действия США на Украине одной фразой - РИА Новости, 30.11.2023

Американский полковник оценил действия США на Украине одной фразой

Политика США привела к смертям многих украинцев, написал в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T01:27

2023-11-30T01:27

2023-11-30T01:27

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украина

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владимир зеленский

министерство обороны сша

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Политика США привела к смертям многих украинцев, написал в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Мы поставили украинцев на путь самоубийства. Миритесь, дураки!" — заявил Макгрегор.Ранее полковник отметил, что Запад в частном порядке настаивает, чтобы президент Украины Владимир Зеленский начал двигаться к завершению конфликта с Россией путем переговоров.Как сообщал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой. По его словам, такая тенденция связана со страхом союзников Украины перед Россией. В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации, а пока абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, который возможен только военным путем.

https://ria.ru/20231129/plan-1912778200.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, министерство обороны сша