https://ria.ru/20231130/spetsproekt-1912916586.html
"КОТ" и Одноклассники отметят Всемирный день домашних животных
"КОТ" и Одноклассники отметят Всемирный день домашних животных - РИА Новости, 30.11.2023
"КОТ" и Одноклассники отметят Всемирный день домашних животных
Российское зоозащитное онлайн-СМИ "КОТ" совместно с социальной сетью Одноклассники создали спецпроект, в рамках которого напомнили пользователям, как важно с... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:42
2023-11-30T14:42
2023-11-30T14:42
россия
дикие животные
одноклассники
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912913910_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3a9b8e110e593a1619c8879d3bf450cf.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российское зоозащитное онлайн-СМИ "КОТ" совместно с социальной сетью Одноклассники создали спецпроект, в рамках которого напомнили пользователям, как важно с любовью относиться к домашним питомцам.В рамках проекта партнеры разработали вовлекающие инструменты и эксклюзивные видео, посвященные Всемирному дню домашних животных, который отмечается 30 ноября. Праздник посвящен преданным и любящим "братьям меньшим", которые нуждаются в заботливом отношении.Чтобы охватить больше пользователей и привлечь внимание к дате, КОТ и Одноклассники реализовали несколько активностей. Партнеры создали рамки, которые пользователи смогут установить на аватар в профиле и поддержать праздник; “Настроения” — эмодзи-статусы, с помощью которых пользователи сайта смогут поделиться своими эмоциями; "Идеи дня" – конструктор, позволяющий узнать, каким домашним животным мог бы оказаться пользователь, в зависимости от настроения и характера.Также онлайн-СМИ "КОТ" создало серию видеороликов о добром и заботливом отношении к питомцам. Например, в одном из видео можно познакомиться с крошечным котенком, которого сотрудники МЧС спасли из пожара или посмотреть на яркую жизнь собаки-байкера по имени Боб."Всемирный день домашних животных — еще один повод напомнить, что мы в ответе за тех, кого приручили. Питомцы — это не игрушки и не временное развлечение, это полноправные члены семьи, которых нельзя предавать. Важно, чтобы как можно больше людей понимали это, тогда численность бездомных животных будет сокращаться от года к году, — подчеркнула главный редактор онлайн-СМИ "КОТ" Виктория Диптан."КОТ" был создан в рамках онлайн-СМИ "ТОК" ноябре 2018 года. Задача проекта — воспитание гуманного отношения к животным. С момента запуска "КОТ" собрал аудиторию в 3 млн подписчиков, а общее количество просмотров видео превысило 3 млрд.
https://ria.ru/20231121/kot-1910916418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дикие животные, одноклассники, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Дикие животные, Одноклассники, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российское зоозащитное онлайн-СМИ "КОТ" совместно с социальной сетью Одноклассники создали спецпроект, в рамках которого напомнили пользователям, как важно с любовью относиться к домашним питомцам.
В рамках проекта партнеры разработали вовлекающие инструменты и эксклюзивные видео, посвященные Всемирному дню домашних животных, который отмечается 30 ноября. Праздник посвящен преданным и любящим "братьям меньшим", которые нуждаются в заботливом отношении.
Под Калининградом появился мурал с изображением кота, служившего в МЧС
Чтобы охватить больше пользователей и привлечь внимание к дате, КОТ и Одноклассники реализовали несколько активностей. Партнеры создали рамки, которые пользователи смогут установить на аватар в профиле и поддержать праздник; “Настроения” — эмодзи-статусы, с помощью которых пользователи сайта смогут поделиться своими эмоциями; "Идеи дня" – конструктор, позволяющий узнать, каким домашним животным мог бы оказаться пользователь, в зависимости от настроения и характера.
Также онлайн-СМИ "КОТ" создало серию видеороликов о добром и заботливом отношении к питомцам. Например, в одном из видео
можно познакомиться с крошечным котенком, которого сотрудники МЧС
спасли из пожара или посмотреть
на яркую жизнь собаки-байкера по имени Боб.
"Всемирный день домашних животных — еще один повод напомнить, что мы в ответе за тех, кого приручили. Питомцы — это не игрушки и не временное развлечение, это полноправные члены семьи, которых нельзя предавать. Важно, чтобы как можно больше людей понимали это, тогда численность бездомных животных будет сокращаться от года к году, — подчеркнула главный редактор онлайн-СМИ "КОТ" Виктория Диптан.
"КОТ" был создан в рамках онлайн-СМИ "ТОК" ноябре 2018 года. Задача проекта — воспитание гуманного отношения к животным. С момента запуска "КОТ" собрал аудиторию в 3 млн подписчиков, а общее количество просмотров видео превысило 3 млрд.