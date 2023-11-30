https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912883390.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.11.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.11.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:39

2023-11-30T15:39

2023-11-30T16:01

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 30 ноября 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска отразили восемь атак противника на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях. Поражена живая сила и техника ВСУ в 118 районах. Фронтовая авиация, средства ПВО и беспилотники ударили по двум украинским командным пунктам, сбили девять дронов.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 544 самолета, 255 вертолетов, 9310 беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, 1187 реактивных систем залпового огня, 13 712 танков и других бронемашин, 7205 орудий полевой артиллерии и 15 781 единицу автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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