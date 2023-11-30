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Бойцы ЦВО заняли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Бойцы ЦВО заняли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 30.11.2023
Бойцы ЦВО заняли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Военнослужащие добровольческого батальона ЦВО из Ульяновской области отбили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T05:11
2023-11-30T05:11
2023-11-30T05:11
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ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Военнослужащие добровольческого батальона ЦВО из Ульяновской области отбили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Центр" продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции на Краснолиманском направлении. В результате грамотных действий военнослужащие мотострелкового подразделения ЦВО отбили атаку ВСУ и в ходе маневренной обороны заняли опорный пункт противника", - сообщили в оборонном ведомстве.В Минобороны сообщили, что передовая группа российских военнослужащих на бронеавтомобиле, совершив марш в освобожденный район, заняла позиции, подготовив рубеж обороны. "За последнее время было отражено порядка 10 атак украинских националистов. Мое подразделение отразило три атаки. В любое время готовы отразить следующие наплывы, военнослужащие чувствуют себя хорошо и готовы к выполнению задач", - рассказал журналистам начальник штаба батальона с позывным "Янтарь". Уточняется, что основу подразделения составляют добровольцы из Ульяновска. Они несут круглосуточное боевое дежурство на освобожденных позициях, отражая вылазки украинских военнослужащих.
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Бойцы ЦВО заняли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
МО: бойцы ЦВО заняли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении