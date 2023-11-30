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Бойцы ЦВО заняли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 30.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912793720.html
Бойцы ЦВО заняли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Бойцы ЦВО заняли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 30.11.2023
Бойцы ЦВО заняли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Военнослужащие добровольческого батальона ЦВО из Ульяновской области отбили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T05:11
2023-11-30T05:11
специальная военная операция на украине
ульяновская область
россия
ульяновск
центральный военный округ
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Военнослужащие добровольческого батальона ЦВО из Ульяновской области отбили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России. &quot;Подразделения группировки войск &quot;Центр&quot; продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции на Краснолиманском направлении. В результате грамотных действий военнослужащие мотострелкового подразделения ЦВО отбили атаку ВСУ и в ходе маневренной обороны заняли опорный пункт противника&quot;, - сообщили в оборонном ведомстве.В Минобороны сообщили, что передовая группа российских военнослужащих на бронеавтомобиле, совершив марш в освобожденный район, заняла позиции, подготовив рубеж обороны. "За последнее время было отражено порядка 10 атак украинских националистов. Мое подразделение отразило три атаки. В любое время готовы отразить следующие наплывы, военнослужащие чувствуют себя хорошо и готовы к выполнению задач", - рассказал журналистам начальник штаба батальона с позывным "Янтарь". Уточняется, что основу подразделения составляют добровольцы из Ульяновска. Они несут круглосуточное боевое дежурство на освобожденных позициях, отражая вылазки украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912793083.html
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ульяновская область, россия, ульяновск, центральный военный округ, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ульяновская область, Россия, Ульяновск, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Бойцы ЦВО заняли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: бойцы ЦВО заняли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Военнослужащие добровольческого батальона ЦВО из Ульяновской области отбили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
«

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции на Краснолиманском направлении. В результате грамотных действий военнослужащие мотострелкового подразделения ЦВО отбили атаку ВСУ и в ходе маневренной обороны заняли опорный пункт противника", - сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны сообщили, что передовая группа российских военнослужащих на бронеавтомобиле, совершив марш в освобожденный район, заняла позиции, подготовив рубеж обороны.
"За последнее время было отражено порядка 10 атак украинских националистов. Мое подразделение отразило три атаки. В любое время готовы отразить следующие наплывы, военнослужащие чувствуют себя хорошо и готовы к выполнению задач", - рассказал журналистам начальник штаба батальона с позывным "Янтарь".
Уточняется, что основу подразделения составляют добровольцы из Ульяновска. Они несут круглосуточное боевое дежурство на освобожденных позициях, отражая вылазки украинских военнослужащих.
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