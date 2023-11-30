https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912793083.html
ВС России поразили четыре командных пункта ВСУ под Красным Лиманом
ВС России поразили четыре командных пункта ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 30.11.2023
ВС России поразили четыре командных пункта ВСУ под Красным Лиманом
ВКС России и артиллерия поразили четыре командных и 14 опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T05:02
2023-11-30T05:02
2023-11-30T05:28
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900341655_651:223:3072:1585_1920x0_80_0_0_8c2a1eda860ea1ab840ff4937ce1b39a.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. ВКС России и артиллерия поразили четыре командных и 14 опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук."Подразделения группировки войск "Центр" продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Краснолиманском направлении... Ударами авиации и огнем артиллерии поражены четыре командно-наблюдательных пункта, 14 опорных пунктов, 11 районов скопления техники и около 50 артиллерийских расчетов украинских войск", — отметил Савчук.Как сообщили в Минобороны в среду, за сутки на этом направлении российские военные отразили две атаки Киева, который в результате потерял около 80 солдат. Там же ВС России уничтожили два автомобиля ВСУ.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900341655_816:178:3072:1870_1920x0_80_0_0_b23fc5c3aa9a1aadd4e185b619cbe6c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России поразили четыре командных пункта ВСУ под Красным Лиманом
МО: войска поразили четыре командных ВСУ на Краснолиманском направлении
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. ВКС России и артиллерия поразили четыре командных и 14 опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Краснолиманском направлении... Ударами авиации и огнем артиллерии поражены четыре командно-наблюдательных пункта, 14 опорных пунктов, 11 районов скопления техники и около 50 артиллерийских расчетов украинских войск", — отметил Савчук.
Как сообщили в Минобороны в среду, за сутки на этом направлении российские военные отразили две атаки Киева, который в результате потерял около 80 солдат. Там же ВС России уничтожили два автомобиля ВСУ.