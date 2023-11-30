Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили четыре командных пункта ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 30.11.2023 (обновлено: 05:28 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912793083.html
ВС России поразили четыре командных пункта ВСУ под Красным Лиманом
ВС России поразили четыре командных пункта ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 30.11.2023
ВС России поразили четыре командных пункта ВСУ под Красным Лиманом
ВКС России и артиллерия поразили четыре командных и 14 опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T05:02
2023-11-30T05:28
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900341655_651:223:3072:1585_1920x0_80_0_0_8c2a1eda860ea1ab840ff4937ce1b39a.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. ВКС России и артиллерия поразили четыре командных и 14 опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук."Подразделения группировки войск "Центр" продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Краснолиманском направлении... Ударами авиации и огнем артиллерии поражены четыре командно-наблюдательных пункта, 14 опорных пунктов, 11 районов скопления техники и около 50 артиллерийских расчетов украинских войск", — отметил Савчук.Как сообщили в Минобороны в среду, за сутки на этом направлении российские военные отразили две атаки Киева, который в результате потерял около 80 солдат. Там же ВС России уничтожили два автомобиля ВСУ.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900341655_816:178:3072:1870_1920x0_80_0_0_b23fc5c3aa9a1aadd4e185b619cbe6c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России поразили четыре командных пункта ВСУ под Красным Лиманом

МО: войска поразили четыре командных ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. ВКС России и артиллерия поразили четыре командных и 14 опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Краснолиманском направлении... Ударами авиации и огнем артиллерии поражены четыре командно-наблюдательных пункта, 14 опорных пунктов, 11 районов скопления техники и около 50 артиллерийских расчетов украинских войск", — отметил Савчук.
Как сообщили в Минобороны в среду, за сутки на этом направлении российские военные отразили две атаки Киева, который в результате потерял около 80 солдат. Там же ВС России уничтожили два автомобиля ВСУ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала