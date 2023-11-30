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ВС России поразили четыре командных пункта ВСУ под Красным Лиманом

ВС России поразили четыре командных пункта ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 30.11.2023

ВС России поразили четыре командных пункта ВСУ под Красным Лиманом

ВКС России и артиллерия поразили четыре командных и 14 опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T05:02

2023-11-30T05:02

2023-11-30T05:28

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

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безопасность

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. ВКС России и артиллерия поразили четыре командных и 14 опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук."Подразделения группировки войск "Центр" продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Краснолиманском направлении... Ударами авиации и огнем артиллерии поражены четыре командно-наблюдательных пункта, 14 опорных пунктов, 11 районов скопления техники и около 50 артиллерийских расчетов украинских войск", — отметил Савчук.Как сообщили в Минобороны в среду, за сутки на этом направлении российские военные отразили две атаки Киева, который в результате потерял около 80 солдат. Там же ВС России уничтожили два автомобиля ВСУ.

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2023

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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность