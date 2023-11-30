https://ria.ru/20231130/spasenie-1912956865.html

Сотрудники МЧС в Нижегородской области спасли 15 рыбаков со льдин

Сотрудники МЧС в Нижегородской области спасли 15 рыбаков со льдин - РИА Новости, 30.11.2023

Сотрудники МЧС в Нижегородской области спасли 15 рыбаков со льдин

В Нижегородской области сотрудники МЧС за несколько часов спасли две группы рыбаков, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T16:34

2023-11-30T16:34

2023-11-30T18:26

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

происшествия

городец

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. В Нижегородской области сотрудники МЧС за несколько часов спасли две группы рыбаков, сообщила пресс-служба ведомства. Информация о том, что в акватории Горьковского водохранилища, на реке Яхра, оторвало льдину с четырьмя людьми, поступила в четверг, в 10:23, по единому телефону вызова экстренных служб "112". "На место происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели аварийно-спасательного отряда города Городец. В результате проведенных мероприятий спасены четверо мужчин, в медицинской помощи они не нуждались", — говорится в заявлении.Спустя два часа похожий случай произошел в районе базы отдыха "Солнечная" в акватории реки Волга в том же Городецком районе.Как рассказали спасатели, одиннадцать человек не смогли эвакуироваться из-за образовавшейся полыньи. В итоге им помогли, никто не пострадал.

https://ria.ru/20231124/trassa-1911548010.html

нижегородская область

городец

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия, городец, городецкий район