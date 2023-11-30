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Сотрудники МЧС в Нижегородской области спасли 15 рыбаков со льдин - РИА Новости, 30.11.2023
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16:34 30.11.2023 (обновлено: 18:26 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/spasenie-1912956865.html
Сотрудники МЧС в Нижегородской области спасли 15 рыбаков со льдин
Сотрудники МЧС в Нижегородской области спасли 15 рыбаков со льдин - РИА Новости, 30.11.2023
Сотрудники МЧС в Нижегородской области спасли 15 рыбаков со льдин
В Нижегородской области сотрудники МЧС за несколько часов спасли две группы рыбаков, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:34
2023-11-30T18:26
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
городец
городецкий район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. В Нижегородской области сотрудники МЧС за несколько часов спасли две группы рыбаков, сообщила пресс-служба ведомства. Информация о том, что в акватории Горьковского водохранилища, на реке Яхра, оторвало льдину с четырьмя людьми, поступила в четверг, в 10:23, по единому телефону вызова экстренных служб "112". "На место происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели аварийно-спасательного отряда города Городец. В результате проведенных мероприятий спасены четверо мужчин, в медицинской помощи они не нуждались", — говорится в заявлении.Спустя два часа похожий случай произошел в районе базы отдыха "Солнечная" в акватории реки Волга в том же Городецком районе.Как рассказали спасатели, одиннадцать человек не смогли эвакуироваться из-за образовавшейся полыньи. В итоге им помогли, никто не пострадал.
https://ria.ru/20231124/trassa-1911548010.html
нижегородская область
городец
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия, городец, городецкий район
Хорошие новости, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Нижегородская область, Происшествия, Городец, Городецкий район
Сотрудники МЧС в Нижегородской области спасли 15 рыбаков со льдин

В Нижегородской области сотрудники МЧС спасли две группы рыбаков со льдин

© МЧС РоссииСпасатели спасли четверых человек, которых оторвало на льдине в акватории Горьковского водохранилища, на реке Яхра
Спасатели спасли четверых человек, которых оторвало на льдине в акватории Горьковского водохранилища, на реке Яхра
© МЧС России
Спасатели спасли четверых человек, которых оторвало на льдине в акватории Горьковского водохранилища, на реке Яхра
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. В Нижегородской области сотрудники МЧС за несколько часов спасли две группы рыбаков, сообщила пресс-служба ведомства.
Информация о том, что в акватории Горьковского водохранилища, на реке Яхра, оторвало льдину с четырьмя людьми, поступила в четверг, в 10:23, по единому телефону вызова экстренных служб "112".
«
"На место происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели аварийно-спасательного отряда города Городец. В результате проведенных мероприятий спасены четверо мужчин, в медицинской помощи они не нуждались", — говорится в заявлении.
Спустя два часа похожий случай произошел в районе базы отдыха "Солнечная" в акватории реки Волга в том же Городецком районе.
Как рассказали спасатели, одиннадцать человек не смогли эвакуироваться из-за образовавшейся полыньи. В итоге им помогли, никто не пострадал.
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Хорошие новостиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествияГородецГородецкий район
 
 
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