https://ria.ru/20231130/solomin-1912975391.html

В театре рассказали о состоянии Юрия Соломина

В театре рассказали о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 30.11.2023

В театре рассказали о состоянии Юрия Соломина

В состоянии худрука Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина никаких изменений, он продолжает лечение в больнице, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:37

2023-11-30T17:37

2023-11-30T17:37

культура

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В состоянии худрука Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина никаких изменений, он продолжает лечение в больнице, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября. 21 ноября Михайлова сообщила, что его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии. "Пока никаких перемен. Состояние средней тяжести. Юрий Мефодьевич остается в больнице на лечении", - сказала Михайлова. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

юрий соломин, малый театр, новости культуры, театр, москва