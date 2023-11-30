https://ria.ru/20231130/solomin-1912975391.html
В театре рассказали о состоянии Юрия Соломина
В театре рассказали о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 30.11.2023
В театре рассказали о состоянии Юрия Соломина
В состоянии худрука Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина никаких изменений, он продолжает лечение в больнице, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:37
2023-11-30T17:37
2023-11-30T17:37
культура
юрий соломин
малый театр
новости культуры
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В состоянии худрука Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина никаких изменений, он продолжает лечение в больнице, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября. 21 ноября Михайлова сообщила, что его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии. "Пока никаких перемен. Состояние средней тяжести. Юрий Мефодьевич остается в больнице на лечении", - сказала Михайлова. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий соломин, малый театр, новости культуры, театр, москва
Культура, Юрий Соломин, Малый театр, Новости культуры, Театр, Москва
В театре рассказали о состоянии Юрия Соломина
Юрий Соломин в состоянии средней тяжести остается на лечении в больнице