https://ria.ru/20231130/sochi-1912882529.html

В Сочи сезон катания в горах откроется раньше, чем планировалось

В Сочи сезон катания в горах откроется раньше, чем планировалось - РИА Новости, 30.11.2023

В Сочи сезон катания в горах откроется раньше, чем планировалось

В горах Сочи погодные условия позволили сформировать устойчивый снежный покров для подготовки горнолыжных трасс, поэтому "Роза Хутор" готова открыть их для... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:12

2023-11-30T13:12

2023-11-30T13:27

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В горах Сочи погодные условия позволили сформировать устойчивый снежный покров для подготовки горнолыжных трасс, поэтому "Роза Хутор" готова открыть их для катания уже 8 декабря, сообщает пресс-служба курорта, где сезон планировалось открыть 22 числа.В первую очередь можно будет протестировать трассы северного склона с отметки 2320 метров, то есть с Роза Пик и до 1600 метров над уровнем моря.В предстоящем сезоне гости "Роза Хутор" смогут воспользоваться услугами горнолыжной школы курорта, штат которой будет увеличен до 270 специалистов. Опытные инструкторы, имеющие удостоверения Национальной лиги, проведут групповые или индивидуальные занятия для разного уровня подготовки, в том числе и для новичков. Для маленьких гостей также организовано обучение - весь зимний сезон на курорте будут работать детские горнолыжные кэмпы, клуб "Егорка" доступен детям уже с трех лет.Курорт вновь предложит широкий спектр программ обучения и для взрослых, в том числе индивидуальные - "Личный гид" и "ВИП-инструктор".Продолжат работать такие круглогодичные аттракционы как родельбан, оснащенный теперь яркой иллюминацией, тюбинг, высокогорные качели и мосты. С 1 декабря на курорте начнет работать семейный каток в Ледовом дворце (Роза Долина).Отдыхающие также смогут покататься не только на собачьих упряжках в Хаски-хутор, но и спуститься по горнолыжным трассам на санях-тобогганах.Как рассказал генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский, в этом зимнем сезоне курорт будет отмечать 10-летие XXII зимних Oлимпийских и XI Паралимпийских Игр в Сочи.Впервые в постолимпийский период в январе на курорте планируется запустить гондольный подъемник "Тироль", который ведет из Роза Долины на отметку 780 метров над уровнем моря и соединяет курорт "Роза Хутор" с ГК Альпика-сервис. Подобное решение позволит обладателям единого ски-пасса или ски-пассов "Роза Хутор" и ГК "Альпика-сервис" кататься по трассам сразу двух курортов.Как сообщили РИА Новости на курорте "Газпром Поляна", верхняя часть трассы Альпика откроется для тестового катания уже завтра, 1 декабря."Щедрый ноябрьский снег подарил нам самую долгожданную новость. Парафиним лыжи, шнуруем ботинки, ищем вторую перчатку. Ведь тестовые катания на Альпике открываются уже завтра! – сообщают в телеграм-канале курорта. - На период тестовых катаний доступна трасса №12 (участок трассы с +2256 до +1918 метров)".Напомним, завтра же открывается горнолыжный сезон и на курорте "Красная Поляна". Планируется, что уже в 09:25 на трассе Цирк-2 первые лыжники и сноубордисты разорвут бумажную ленточку.

https://ria.ru/20231128/sochi-1912299295.html

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