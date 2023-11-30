https://ria.ru/20231130/sng-1912821109.html

Встреча глав государств СНГ планируется 26 декабря

Встреча глав государств СНГ планируется 26 декабря - РИА Новости, 30.11.2023

Встреча глав государств СНГ планируется 26 декабря

Внеочередная встреча глав правительств стран СНГ пройдёт 18 декабря в России, а на 26 декабря запланирована неформальная встреча глав государств Содружества,... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:11

2023-11-30T10:11

2023-11-30T10:34

россия

снг

политика

сергей лебедев

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МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Внеочередная встреча глав правительств стран СНГ пройдёт 18 декабря в России, а на 26 декабря запланирована неформальная встреча глав государств Содружества, сообщил генсек организации Сергей Лебедев."В связи с предстоящей передачей председательства России предполагается два важных мероприятия - встреча глав правительств СНГ... И следом, через неделю, в Санкт-Петербурге пройдут заседания высшего совета ЕАЭС на уровне президентов 25 декабря и неформальная встреча президентов стран СНГ... 26 декабря", - сказал генсек журналистам в Минске.Лебедев уточнил, что внеочередная встреча глав правительств стран СНГ пройдёт в Москве 18 декабря и состоится по инициативе России. "Соберутся премьеры стран СНГ, чтобы обменяться в конце года своими оценками деятельности СНГ, обсудить актуальные вопросы", - сказал он.Лебедев отметил, что неформальный саммит СНГ уже стал традиционным в последние годы. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин пригласил своих коллег на саммит, чтобы "пообщаться в неформальной обстановке, обсудить актуальные вопросы, обменяться мнениями". "Для меня как для генсека важно, что все эти встречи, обсуждения нацелены на дальнейшее сохранение и укрепление СНГ. Это общее желание, цель - не только сохранить Содружество, но и совершенствовать его деятельность, повышать эффективность", - добавил генсек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, снг, политика, сергей лебедев