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Встреча глав государств СНГ планируется 26 декабря - РИА Новости, 30.11.2023
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10:11 30.11.2023 (обновлено: 10:34 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/sng-1912821109.html
Встреча глав государств СНГ планируется 26 декабря
Встреча глав государств СНГ планируется 26 декабря - РИА Новости, 30.11.2023
Встреча глав государств СНГ планируется 26 декабря
Внеочередная встреча глав правительств стран СНГ пройдёт 18 декабря в России, а на 26 декабря запланирована неформальная встреча глав государств Содружества,... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:11
2023-11-30T10:34
россия
снг
политика
сергей лебедев
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МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Внеочередная встреча глав правительств стран СНГ пройдёт 18 декабря в России, а на 26 декабря запланирована неформальная встреча глав государств Содружества, сообщил генсек организации Сергей Лебедев."В связи с предстоящей передачей председательства России предполагается два важных мероприятия - встреча глав правительств СНГ... И следом, через неделю, в Санкт-Петербурге пройдут заседания высшего совета ЕАЭС на уровне президентов 25 декабря и неформальная встреча президентов стран СНГ... 26 декабря", - сказал генсек журналистам в Минске.Лебедев уточнил, что внеочередная встреча глав правительств стран СНГ пройдёт в Москве 18 декабря и состоится по инициативе России. "Соберутся премьеры стран СНГ, чтобы обменяться в конце года своими оценками деятельности СНГ, обсудить актуальные вопросы", - сказал он.Лебедев отметил, что неформальный саммит СНГ уже стал традиционным в последние годы. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин пригласил своих коллег на саммит, чтобы "пообщаться в неформальной обстановке, обсудить актуальные вопросы, обменяться мнениями". "Для меня как для генсека важно, что все эти встречи, обсуждения нацелены на дальнейшее сохранение и укрепление СНГ. Это общее желание, цель - не только сохранить Содружество, но и совершенствовать его деятельность, повышать эффективность", - добавил генсек.
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россия, снг, политика, сергей лебедев
Россия, СНГ, Политика, Сергей Лебедев
Встреча глав государств СНГ планируется 26 декабря

Главы правительств стран СНГ встретятся 18 декабря, а главы государств — 26-го

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав государств - участников СНГ
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав государств - участников СНГ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин на заседании глав государств - участников СНГ. Архивное фото
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МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Внеочередная встреча глав правительств стран СНГ пройдёт 18 декабря в России, а на 26 декабря запланирована неформальная встреча глав государств Содружества, сообщил генсек организации Сергей Лебедев.
"В связи с предстоящей передачей председательства России предполагается два важных мероприятия - встреча глав правительств СНГ... И следом, через неделю, в Санкт-Петербурге пройдут заседания высшего совета ЕАЭС на уровне президентов 25 декабря и неформальная встреча президентов стран СНГ... 26 декабря", - сказал генсек журналистам в Минске.
Лебедев уточнил, что внеочередная встреча глав правительств стран СНГ пройдёт в Москве 18 декабря и состоится по инициативе России. "Соберутся премьеры стран СНГ, чтобы обменяться в конце года своими оценками деятельности СНГ, обсудить актуальные вопросы", - сказал он.
Лебедев отметил, что неформальный саммит СНГ уже стал традиционным в последние годы. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин пригласил своих коллег на саммит, чтобы "пообщаться в неформальной обстановке, обсудить актуальные вопросы, обменяться мнениями". "Для меня как для генсека важно, что все эти встречи, обсуждения нацелены на дальнейшее сохранение и укрепление СНГ. Это общее желание, цель - не только сохранить Содружество, но и совершенствовать его деятельность, повышать эффективность", - добавил генсек.
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