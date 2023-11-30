https://ria.ru/20231130/smi-1912921436.html
ХАМАС освободит десять заложников, в том числе двух россиян, пишут СМИ
ХАМАС освободит десять заложников, в том числе двух россиян, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023
ХАМАС освободит десять заложников, в том числе двух россиян, пишут СМИ
Палестинское движение ХАМАС в четверг освободит 10 удерживаемых в секторе Газа заложников, в том числе двух с российским гражданством, передает агентство Франс... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:53
2023-11-30T14:53
2023-11-30T15:04
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС в четверг освободит 10 удерживаемых в секторе Газа заложников, в том числе двух с российским гражданством, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в движении."Десять израильских заложников будут освобождены из сектора Газа в четверг, двое из них имеют российское гражданство", - говорится в сообщении агентства.Ранее газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщала, что Израиль подтвердил продление перемирия с палестинским движением ХАМАС на день после того, как получили новый список заложников на освобождение, в него вошли 10 женщин и детей.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС освободит десять заложников, в том числе двух россиян, пишут СМИ
AFP: ХАМАС в четверг может освободить 10 заложников, в том числе двух россиян
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Палестинское движение ХАМАС в четверг освободит 10 удерживаемых в секторе Газа заложников, в том числе двух с российским гражданством, передает агентство Франс Пресс
со ссылкой на источник в движении.
«
"Десять израильских заложников будут освобождены из сектора Газа в четверг, двое из них имеют российское гражданство", - говорится в сообщении агентства.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
Ранее газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщала, что Израиль подтвердил продление перемирия с палестинским движением ХАМАС на день после того, как получили новый список заложников на освобождение, в него вошли 10 женщин и детей.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.