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Раненным при стрельбе у Иерусалима начали оказывать помощь, пишут СМИ
Раненным при стрельбе у Иерусалима начали оказывать помощь, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023
Раненным при стрельбе у Иерусалима начали оказывать помощь, пишут СМИ
Медики в Израиле уточнили, что в результате стрельбы на въезде в Иерусалим ранения получили 7 человек, состояние двоих критическое, сообщает израильский... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T09:03
2023-11-30T09:03
2023-11-30T09:21
в мире
иерусалим
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Медики в Израиле уточнили, что в результате стрельбы на въезде в Иерусалим ранения получили 7 человек, состояние двоих критическое, сообщает израильский телеканал i24."Медики и парамедики оказывают медицинскую помощь семи пострадавшим, двое находятся в критическом состоянии, им оказывают помощь на месте, пятеро были направлены в больницу", - приводит телеканал заявление медиков.Ранее сообщалось, что стрельба произошла на автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим. Полиция Израиля сообщила, что двое подозреваемых были нейтрализованы на месте.
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в мире, иерусалим, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Иерусалим, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Раненным при стрельбе у Иерусалима начали оказывать помощь, пишут СМИ
I24: медики оказывают помощь 7 раненным из-за стрельбы на остановке у Иерусалима