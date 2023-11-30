https://ria.ru/20231130/slovakiya-1912980335.html
Премьер Словакии Фицо принял российского посла
Премьер Словакии Фицо принял российского посла - РИА Новости, 30.11.2023
Премьер Словакии Фицо принял российского посла
Посол России в Словакии Игорь Братчиков и словацкий премьер-министр Роберт Фицо в четверг обсудили перспективы двусторонних отношений между странами, сообщили в РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:51
2023-11-30T17:51
2023-11-30T17:56
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БРАТИСЛАВА, 30 ноя - РИА Новости. Посол России в Словакии Игорь Братчиков и словацкий премьер-министр Роберт Фицо в четверг обсудили перспективы двусторонних отношений между странами, сообщили в российской дипмиссии. "В четверг посол России Игорь Братчиков был принят председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо. Состоялось обсуждение состояния и перспектив двусторонних отношений России и Словакии", - сообщили РИА Новости в посольстве России. Ранее в четверг Фицо сообщил, что принял послов США и России. В своем видеообращении, опубликованном в среду в социальных сетях, Фицо отметил, что относится "с уважением к каждому из них, потому что не носит черно-белые очки". Премьер также заявил, что Словакия должна готовиться к периоду, который последует после завершения конфликта на Украине, и "стандартизации словацко-российских отношений".
https://ria.ru/20231119/slovakiya-1910340758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, россия, роберт фицо, игорь братчиков, украина, ситуация в днр и лнр
В мире, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Игорь Братчиков, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Премьер Словакии Фицо принял российского посла
Премьер Фицо и посол Братчиков обсудили перспективы отношений России и Словакии