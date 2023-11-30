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Премьер Словакии Фицо принял российского посла - РИА Новости, 30.11.2023
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17:51 30.11.2023 (обновлено: 17:56 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/slovakiya-1912980335.html
Премьер Словакии Фицо принял российского посла
Премьер Словакии Фицо принял российского посла - РИА Новости, 30.11.2023
Премьер Словакии Фицо принял российского посла
Посол России в Словакии Игорь Братчиков и словацкий премьер-министр Роберт Фицо в четверг обсудили перспективы двусторонних отношений между странами, сообщили в РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:51
2023-11-30T17:56
в мире
словакия
россия
роберт фицо
игорь братчиков
украина
ситуация в днр и лнр
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БРАТИСЛАВА, 30 ноя - РИА Новости. Посол России в Словакии Игорь Братчиков и словацкий премьер-министр Роберт Фицо в четверг обсудили перспективы двусторонних отношений между странами, сообщили в российской дипмиссии. "В четверг посол России Игорь Братчиков был принят председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо. Состоялось обсуждение состояния и перспектив двусторонних отношений России и Словакии", - сообщили РИА Новости в посольстве России. Ранее в четверг Фицо сообщил, что принял послов США и России. В своем видеообращении, опубликованном в среду в социальных сетях, Фицо отметил, что относится "с уважением к каждому из них, потому что не носит черно-белые очки". Премьер также заявил, что Словакия должна готовиться к периоду, который последует после завершения конфликта на Украине, и "стандартизации словацко-российских отношений".
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в мире, словакия, россия, роберт фицо, игорь братчиков, украина, ситуация в днр и лнр
В мире, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Игорь Братчиков, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Премьер Словакии Фицо принял российского посла

Премьер Фицо и посол Братчиков обсудили перспективы отношений России и Словакии

© МИД РФПремьер Словакии Роберт Фицо принял российского посла в Братиславе Игоря Братчикова
Премьер Словакии Роберт Фицо принял российского посла в Братиславе Игоря Братчикова
© МИД РФ
Премьер Словакии Роберт Фицо принял российского посла в Братиславе Игоря Братчикова
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 30 ноя - РИА Новости. Посол России в Словакии Игорь Братчиков и словацкий премьер-министр Роберт Фицо в четверг обсудили перспективы двусторонних отношений между странами, сообщили в российской дипмиссии.
"В четверг посол России Игорь Братчиков был принят председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо. Состоялось обсуждение состояния и перспектив двусторонних отношений России и Словакии", - сообщили РИА Новости в посольстве России.
Ранее в четверг Фицо сообщил, что принял послов США и России. В своем видеообращении, опубликованном в среду в социальных сетях, Фицо отметил, что относится "с уважением к каждому из них, потому что не носит черно-белые очки". Премьер также заявил, что Словакия должна готовиться к периоду, который последует после завершения конфликта на Украине, и "стандартизации словацко-российских отношений".
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В миреСловакияРоссияРоберт ФицоИгорь БратчиковУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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