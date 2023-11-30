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Никто не указ. На Украине забили тревогу из-за плана "друзей" Зеленского - РИА Новости, 30.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:43 30.11.2023 (обновлено: 08:44 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/skhema-1912797024.html
Никто не указ. На Украине забили тревогу из-за плана "друзей" Зеленского
Никто не указ. На Украине забили тревогу из-за плана "друзей" Зеленского - РИА Новости, 30.11.2023
Никто не указ. На Украине забили тревогу из-за плана "друзей" Зеленского
Украинские политические активисты опасаются, что окружение Владимира Зеленского может превратиться в "новых олигархов", пишет Financial Times. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T06:43
2023-11-30T08:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
игорь коломойский
служба безопасности украины
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украинские политические активисты опасаются, что окружение Владимира Зеленского может превратиться в "новых олигархов", пишет Financial Times.&quot;Другой причиной для беспокойства (борцов с коррупцией на Украине. — Прим. ред.) становятся широкие полномочия, которыми обладает никому не подотчетная команда советников вокруг Зеленского&quot;, — пишет газета.Украинская политическая активистка Дарья Калинюк отметила в интервью изданию, что с помощью различных схем по "хищению средств" в стране могут появиться "новые олигархи". Это, по ее словам, касается и команды действующего президента. Марчин Валецкий из Национального демократического института также обратил внимание газеты на широкие возможности для коррупции. По его словам, для депутатов Рады действует очень высокий потолок на пожертвования от юридических лиц и никаких ограничений на доход вне политической деятельности.Беспокойство борцов с коррупцией вызывает и Служба безопасности Украины, написали британские журналисты. Критику, в частности, вызвали жесткие методы, с помощью которых СБУ ведет следствие против олигархов, а также широкие полномочия службы и ее подотчетность президенту.2 сентября СБУ предъявила украинскому олигарху Игорю Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день киевский суд арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). В ноябре арест продлили еще на два месяца.Укрепление антикоррупционных институтов и борьба с олигархами входят в число требований, выполнения которых Брюссель ждет от Киева для вступления в Евросоюз* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
https://ria.ru/20231129/zelenskiy-1912744723.html
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в мире, украина, владимир зеленский, игорь коломойский, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Служба безопасности Украины
Никто не указ. На Украине забили тревогу из-за плана "друзей" Зеленского

FT: советники Зеленского могут стать новыми украинскими олигархами

© Официальная страница Владимира Зеленского в TwitterСовещание с Владимиром Зеленским
Совещание с Владимиром Зеленским
© Официальная страница Владимира Зеленского в Twitter
Совещание с Владимиром Зеленским. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украинские политические активисты опасаются, что окружение Владимира Зеленского может превратиться в "новых олигархов", пишет Financial Times.
«

"Другой причиной для беспокойства (борцов с коррупцией на Украине. — Прим. ред.) становятся широкие полномочия, которыми обладает никому не подотчетная команда советников вокруг Зеленского", — пишет газета.

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Украинская политическая активистка Дарья Калинюк отметила в интервью изданию, что с помощью различных схем по "хищению средств" в стране могут появиться "новые олигархи". Это, по ее словам, касается и команды действующего президента.
Марчин Валецкий из Национального демократического института также обратил внимание газеты на широкие возможности для коррупции. По его словам, для депутатов Рады действует очень высокий потолок на пожертвования от юридических лиц и никаких ограничений на доход вне политической деятельности.
Беспокойство борцов с коррупцией вызывает и Служба безопасности Украины, написали британские журналисты. Критику, в частности, вызвали жесткие методы, с помощью которых СБУ ведет следствие против олигархов, а также широкие полномочия службы и ее подотчетность президенту.
2 сентября СБУ предъявила украинскому олигарху Игорю Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день киевский суд арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). В ноябре арест продлили еще на два месяца.
Укрепление антикоррупционных институтов и борьба с олигархами входят в число требований, выполнения которых Брюссель ждет от Киева для вступления в Евросоюз
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийИгорь КоломойскийСлужба безопасности Украины
 
 
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