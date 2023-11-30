https://ria.ru/20231130/siriya-1913037673.html

При снайперском обстреле в провинции Идлиб пострадал сирийский военный

При снайперском обстреле в провинции Идлиб пострадал сирийский военный - РИА Новости, 30.11.2023

При снайперском обстреле в провинции Идлиб пострадал сирийский военный

Один сирийский военный ранен в сирийской провинции Идлиб из-за снайперского обстрела со стороны боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T23:00

2023-11-30T23:00

2023-11-30T23:00

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Один сирийский военный ранен в сирийской провинции Идлиб из-за снайперского обстрела со стороны боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. "В результате снайперского огня со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных сил, расположенным в районе провинции Идлиб, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Кулить. Он добавил, что боевики группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершили три обстрела в Сирии: два — в провинции Идлиб, один — в провинции Алеппо. Кулить также отметил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей F-16, двумя парами истребителей "Rafale" и парой штурмовиков А-10 "Thunderbolt" "коалиции".* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20231129/gumpomosch-1912771418.html

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