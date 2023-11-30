https://ria.ru/20231130/shtraf-1912974100.html
Бабченко* грозит штраф за неуказание статуса иноагента
Бабченко* грозит штраф за неуказание статуса иноагента - РИА Новости, 30.11.2023
Бабченко* грозит штраф за неуказание статуса иноагента
Зюзинский суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении журналиста Аркадия Бабченко* из-за неуказания им своего статуса... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:34
2023-11-30T17:34
2023-11-30T17:34
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Зюзинский суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении журналиста Аркадия Бабченко* из-за неуказания им своего статуса иноагента в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступил протокол в отношении Бабченко А.А. по статье 19.34, части 4 КоАП РФ. Дата рассмотрения пока не назначена", — сказала собеседница агентства. По данной статье Бабченко* грозит штраф до 50 тысяч рублей. Министерство юстиции РФ в апреле 2023 года внесло Бабченко в реестр иностранных агентов, в том числе, за сбор средств для украинских силовиков и распространение фейков "о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике". В настоящее время Бабченко живет за границей. Бабченко неоднократно на протяжении ряда лет в своих публикациях, в том числе в соцсетях, резко критиковал Россию, ее власти, поддерживал силовую операцию Киева в Донбасе. Уже уехав из России, он пообещал вернуться в Москву на американском танке "Абрамс" под флагом НАТО. Имевший российское гражданство Бабченко* с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что его якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Впсилий Грицак информация об "убийстве" Бабченко* была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. В Киеве был задержан предприниматель - предполагаемый организатор покушения.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230731/estoniya-1887405157.html
https://ria.ru/20231018/shtraf-1903710126.html
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В мире, Киев, Россия, НАТО, Служба безопасности Украины, Москва
Бабченко* грозит штраф за неуказание статуса иноагента
Бабченко грозит штраф до 50 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента