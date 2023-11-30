Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал Apple за повторный отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 30.11.2023 (обновлено: 14:43 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/shtraf-1912916488.html
Суд оштрафовал Apple за повторный отказ локализовать данные россиян
Суд оштрафовал Apple за повторный отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 30.11.2023
Суд оштрафовал Apple за повторный отказ локализовать данные россиян
Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 12 миллионов рублей компанию Apple за повторный отказ локализовать персональные... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:41
2023-11-30T14:43
apple
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102348/13/1023481309_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9fa6e58c2b6f5cfbf482dea855ecb805.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 12 миллионов рублей компанию Apple за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости."Apple Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 12 миллионов рублей",- огласила решение судья Александра Михалёва.Роскомнадзор составил протокол за повторный отказ локализовать персональные данные россиян.Ранее Apple оштрафовали за отказ локализовать данные россиян (часть 8 статьи 13.11 КоАП РФ) на 2 миллиона рублей.
https://ria.ru/20231123/feyki-1911422348.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102348/13/1023481309_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_34a0cfe50dfa0255a823e977a5e1b823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
apple, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Apple, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
Суд оштрафовал Apple за повторный отказ локализовать данные россиян

Apple оштрафовали на 12 млн руб за повторный отказ локализовать данные россиян

© AP Photo / Mark LennihanЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Логотип компании Apple. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 12 миллионов рублей компанию Apple за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости.
"Apple Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 12 миллионов рублей",- огласила решение судья Александра Михалёва.
Роскомнадзор составил протокол за повторный отказ локализовать персональные данные россиян.
Ранее Apple оштрафовали за отказ локализовать данные россиян (часть 8 статьи 13.11 КоАП РФ) на 2 миллиона рублей.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Суд оштрафовал Google за отказ удалить из YouTube фейки о спецоперации
23 ноября, 18:20
 
AppleМоскваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала