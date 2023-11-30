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Суд оштрафовал Apple за повторный отказ локализовать данные россиян
Суд оштрафовал Apple за повторный отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 30.11.2023
Суд оштрафовал Apple за повторный отказ локализовать данные россиян
Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 12 миллионов рублей компанию Apple за повторный отказ локализовать персональные... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:41
2023-11-30T14:41
2023-11-30T14:43
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 12 миллионов рублей компанию Apple за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости."Apple Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 12 миллионов рублей",- огласила решение судья Александра Михалёва.Роскомнадзор составил протокол за повторный отказ локализовать персональные данные россиян.Ранее Apple оштрафовали за отказ локализовать данные россиян (часть 8 статьи 13.11 КоАП РФ) на 2 миллиона рублей.
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apple, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Apple, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
Суд оштрафовал Apple за повторный отказ локализовать данные россиян
Apple оштрафовали на 12 млн руб за повторный отказ локализовать данные россиян