https://ria.ru/20231130/shkoly-1913033961.html

Азаров: в Самарской области с 2018 года построили 13 школ, строят еще пять

Азаров: в Самарской области с 2018 года построили 13 школ, строят еще пять - РИА Новости, 30.11.2023

Азаров: в Самарской области с 2018 года построили 13 школ, строят еще пять

В Самарской области в сфере образования с 2018 года созданы 54 объекта дошкольного образования, построены 13 школ, в настоящее время ведется строительство еще... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T22:20

2023-11-30T22:20

2023-11-30T22:20

выставка-форум "россия"

самарская область

дмитрий азаров

выставка-форум "россия"

россия

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В Самарской области в сфере образования с 2018 года созданы 54 объекта дошкольного образования, построены 13 школ, в настоящее время ведется строительство еще пяти, заявил губернатор Дмитрий Азаров.Заявление прозвучало во время открытия Дня Самарской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.Губернатор отметил реализацию в регионе нацпроектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным, благодаря которым в Самарской области серьёзную поддержку получает социальная сфера, включая образование и здравоохранение. "Произведена масштабная модернизация всех звеньев оказания медицинской помощи. За последние пять лет введены в эксплуатацию 143 новых медицинских объекта", - сообщил Азаров.Губернатор отметил, что в регионе сформирована эффективная система социальной защиты населения. С 2017 года размер бюджетных средств на соцподдержку увеличили почти в три раза."Безусловно, главное богатство Самарского края – наши люди. Поэтому все наши усилия посвящены сбережению людей, приумножению человеческого капитала. Поддержку семей с детьми, в соответствии с принципиальной позицией президента Владимира Путина, мы увеличили уже в пять раз", - подчеркнул Азаров. Кроме того, по словам губернатора, большое внимание уделяется развитию духовных ценностей, популяризации театрального искусства, модернизации объектов культуры, совершенствованию музейной работы.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231130/kampus-1913033789.html

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самарская область, дмитрий азаров, выставка-форум "россия", россия