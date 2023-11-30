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Азаров: в Самарской области с 2018 года построили 13 школ, строят еще пять - РИА Новости, 30.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
22:20 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/shkoly-1913033961.html
Азаров: в Самарской области с 2018 года построили 13 школ, строят еще пять
Азаров: в Самарской области с 2018 года построили 13 школ, строят еще пять - РИА Новости, 30.11.2023
Азаров: в Самарской области с 2018 года построили 13 школ, строят еще пять
В Самарской области в сфере образования с 2018 года созданы 54 объекта дошкольного образования, построены 13 школ, в настоящее время ведется строительство еще... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T22:20
2023-11-30T22:20
выставка-форум "россия"
самарская область
дмитрий азаров
выставка-форум "россия"
россия
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В Самарской области в сфере образования с 2018 года созданы 54 объекта дошкольного образования, построены 13 школ, в настоящее время ведется строительство еще пяти, заявил губернатор Дмитрий Азаров.Заявление прозвучало во время открытия Дня Самарской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.Губернатор отметил реализацию в регионе нацпроектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным, благодаря которым в Самарской области серьёзную поддержку получает социальная сфера, включая образование и здравоохранение. "Произведена масштабная модернизация всех звеньев оказания медицинской помощи. За последние пять лет введены в эксплуатацию 143 новых медицинских объекта", - сообщил Азаров.Губернатор отметил, что в регионе сформирована эффективная система социальной защиты населения. С 2017 года размер бюджетных средств на соцподдержку увеличили почти в три раза."Безусловно, главное богатство Самарского края – наши люди. Поэтому все наши усилия посвящены сбережению людей, приумножению человеческого капитала. Поддержку семей с детьми, в соответствии с принципиальной позицией президента Владимира Путина, мы увеличили уже в пять раз", - подчеркнул Азаров. Кроме того, по словам губернатора, большое внимание уделяется развитию духовных ценностей, популяризации театрального искусства, модернизации объектов культуры, совершенствованию музейной работы.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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самарская область, дмитрий азаров, выставка-форум "россия", россия
Выставка-форум "Россия", Самарская область, Дмитрий Азаров, Выставка-форум "Россия", Россия
Азаров: в Самарской области с 2018 года построили 13 школ, строят еще пять

Азаров: в Самарской области с 2018 года построили 13 школ, строят еще пять

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров на Международной выставке-форуме "Россия"
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на Международной выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на Международной выставке-форуме "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В Самарской области в сфере образования с 2018 года созданы 54 объекта дошкольного образования, построены 13 школ, в настоящее время ведется строительство еще пяти, заявил губернатор Дмитрий Азаров.
Заявление прозвучало во время открытия Дня Самарской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на Международной выставке-форуме Россия
Азаров: у самарского IT-кампуса будут уникальные возможности
Вчера, 22:17
Губернатор отметил реализацию в регионе нацпроектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным, благодаря которым в Самарской области серьёзную поддержку получает социальная сфера, включая образование и здравоохранение.
"Произведена масштабная модернизация всех звеньев оказания медицинской помощи. За последние пять лет введены в эксплуатацию 143 новых медицинских объекта", - сообщил Азаров.
Губернатор отметил, что в регионе сформирована эффективная система социальной защиты населения. С 2017 года размер бюджетных средств на соцподдержку увеличили почти в три раза.
"Безусловно, главное богатство Самарского края – наши люди. Поэтому все наши усилия посвящены сбережению людей, приумножению человеческого капитала. Поддержку семей с детьми, в соответствии с принципиальной позицией президента Владимира Путина, мы увеличили уже в пять раз", - подчеркнул Азаров.
Кроме того, по словам губернатора, большое внимание уделяется развитию духовных ценностей, популяризации театрального искусства, модернизации объектов культуры, совершенствованию музейной работы.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Секреты выставки "Россия" на ВДНХ: как увидеть всю страну
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Все регионы России представлены в павильоне № 75 на ВДНХ. В каждом — своя история и способы привлечь и удивить гостей. Говорят, даже сейчас ежедневно павильон посещает примерно 150 тысяч человек.

Стенд Краснодарского края на Международной выставке-форуме Россия

Все регионы России представлены в павильоне № 75 на ВДНХ. В каждом — своя история и способы привлечь и удивить гостей. Говорят, даже сейчас ежедневно павильон посещает примерно 150 тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Например, Камчатка сначала удивила своей кухней. Сейчас перед стендом региона даже в середине дня в будни выстраивается очередь. Благодаря VR-технологиям можно практически по-настоящему побывать на полуострове, почувствовать дождь, морской ветер, увидеть извержение вулкана.

Презентация блюд в павильоне Дом российской кухни на Международной выставке-форуме Россия

Например, Камчатка сначала удивила своей кухней. Сейчас перед стендом региона даже в середине дня в будни выстраивается очередь. Благодаря VR-технологиям можно практически по-настоящему побывать на полуострове, почувствовать дождь, морской ветер, увидеть извержение вулкана.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Гостей стенда Волгоградской области встречает макет монумента "Родина-мать зовет!", на который проецируется видеоинсталляция "Свет Великой Победы". Тут же можно совершить и VR-экскурсии по достопримечательным местам Волгограда.

Стенд Волгоградской области на Международной выставке-форуме Россия

Гостей стенда Волгоградской области встречает макет монумента "Родина-мать зовет!", на который проецируется видеоинсталляция "Свет Великой Победы". Тут же можно совершить и VR-экскурсии по достопримечательным местам Волгограда.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На стенде Рязанской области представлена экспозиция "Рязань — сердце России".

Кстати, на стенде Воронежской области предлагают поучаствовать в викторине. Есть призы.

Стенд Рязанской области на Международной выставке-форуме Россия

На стенде Рязанской области представлена экспозиция "Рязань — сердце России".

Кстати, на стенде Воронежской области предлагают поучаствовать в викторине. Есть призы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый гость стенда Сахалинской области может взять на память привезенный с крупнейшего острова России магнитный песок и почувствовать себя капитаном корабля. На носу судна — большой краб. Не камчатский, а сахалинский! Также стоит обратить внимание и на туристические маршруты региона, в частности курорт "Горный воздух", — тем более перед лыжным сезоном.

Участники выставки Россия на стенде острова Сахалин

Каждый гость стенда Сахалинской области может взять на память привезенный с крупнейшего острова России магнитный песок и почувствовать себя капитаном корабля. На носу судна — большой краб. Не камчатский, а сахалинский! Также стоит обратить внимание и на туристические маршруты региона, в частности курорт "Горный воздух", — тем более перед лыжным сезоном.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Человекоподобный робот Арди приветствует посетителей стенда сказочной Пермской земли. Двадцать восьмого ноября здесь пройдет День Пермского края. Спойлер: Арди исполнит песню.

Экспозиция стенда Пермского края на Международной выставке-форуме Россия

Человекоподобный робот Арди приветствует посетителей стенда сказочной Пермской земли. Двадцать восьмого ноября здесь пройдет День Пермского края. Спойлер: Арди исполнит песню.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Туристический слоган Хабаровского края: "Родина китов и самолетов". На стенде есть и то и другое. При желании почувствовать себя пилотом стоит отправиться к Ульяновской области. Там макет кабины ИЛ-76. Внутри тренажер, все почти по-настоящему.

Стенд Хабаровского края на Международной выставке-форуме Россия

Туристический слоган Хабаровского края: "Родина китов и самолетов". На стенде есть и то и другое. При желании почувствовать себя пилотом стоит отправиться к Ульяновской области. Там макет кабины ИЛ-76. Внутри тренажер, все почти по-настоящему.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Ставрополье позиционирует себя как "Край для жизни".

Стенд Ставропольского края на Международной выставке-форуме Россия

Ставрополье позиционирует себя как "Край для жизни".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вчера на выставке-форуме прошел День Республики Алтай. Гости могли услышать алтайских музыкантов, попробовать традиционные угощения. Но и в другие дни здесь тоже будет интересно совершить путешествие по региону и познакомиться с его достижениями.

Стенд Республики Алтай на Международной выставке-форуме Россия

Вчера на выставке-форуме прошел День Республики Алтай. Гости могли услышать алтайских музыкантов, попробовать традиционные угощения. Но и в другие дни здесь тоже будет интересно совершить путешествие по региону и познакомиться с его достижениями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Павильон № 75 состоит из двух залов, расположение стендов напоминает карту России. Столица представила большую экспозицию. Стоит посетить ее, а потом отправиться в павильон "Макет Москвы" — чтобы сравнить. Вход в него, как и посещение всей выставки "Россия", — бесплатный.

Павильон Макет Москвы на Международной выставке-форуме Россия

Павильон № 75 состоит из двух залов, расположение стендов напоминает карту России. Столица представила большую экспозицию. Стоит посетить ее, а потом отправиться в павильон "Макет Москвы" — чтобы сравнить. Вход в него, как и посещение всей выставки "Россия", — бесплатный.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Все регионы России представлены в павильоне № 75 на ВДНХ. В каждом — своя история и способы привлечь и удивить гостей. Говорят, даже сейчас ежедневно павильон посещает примерно 150 тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Например, Камчатка сначала удивила своей кухней. Сейчас перед стендом региона даже в середине дня в будни выстраивается очередь. Благодаря VR-технологиям можно практически по-настоящему побывать на полуострове, почувствовать дождь, морской ветер, увидеть извержение вулкана.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Гостей стенда Волгоградской области встречает макет монумента "Родина-мать зовет!", на который проецируется видеоинсталляция "Свет Великой Победы". Тут же можно совершить и VR-экскурсии по достопримечательным местам Волгограда.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 10

На стенде Рязанской области представлена экспозиция "Рязань — сердце России".

Кстати, на стенде Воронежской области предлагают поучаствовать в викторине. Есть призы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 10

Каждый гость стенда Сахалинской области может взять на память привезенный с крупнейшего острова России магнитный песок и почувствовать себя капитаном корабля. На носу судна — большой краб. Не камчатский, а сахалинский! Также стоит обратить внимание и на туристические маршруты региона, в частности курорт "Горный воздух", — тем более перед лыжным сезоном.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Человекоподобный робот Арди приветствует посетителей стенда сказочной Пермской земли. Двадцать восьмого ноября здесь пройдет День Пермского края. Спойлер: Арди исполнит песню.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Туристический слоган Хабаровского края: "Родина китов и самолетов". На стенде есть и то и другое. При желании почувствовать себя пилотом стоит отправиться к Ульяновской области. Там макет кабины ИЛ-76. Внутри тренажер, все почти по-настоящему.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Ставрополье позиционирует себя как "Край для жизни".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 10

Вчера на выставке-форуме прошел День Республики Алтай. Гости могли услышать алтайских музыкантов, попробовать традиционные угощения. Но и в другие дни здесь тоже будет интересно совершить путешествие по региону и познакомиться с его достижениями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Павильон № 75 состоит из двух залов, расположение стендов напоминает карту России. Столица представила большую экспозицию. Стоит посетить ее, а потом отправиться в павильон "Макет Москвы" — чтобы сравнить. Вход в него, как и посещение всей выставки "Россия", — бесплатный.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Выставка-форум "Россия"Самарская областьДмитрий АзаровВыставка-форум "Россия"Россия
 
 
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