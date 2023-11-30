https://ria.ru/20231130/sfera-1912833704.html

Завершились летные испытания первого спутника группировки "Сфера"

Завершились летные испытания первого спутника группировки "Сфера" - РИА Новости, 30.11.2023

Завершились летные испытания первого спутника группировки "Сфера"

Специалисты завершили летные испытания первого аппарата многоспутниковой группировки "Сфера" — демонстратора системы широкополосного интернета "Скиф-Д",... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:54

2023-11-30T10:54

2023-11-30T18:35

космос - риа наука

россия

информационные спутниковые системы

союз

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Специалисты завершили летные испытания первого аппарата многоспутниковой группировки "Сфера" — демонстратора системы широкополосного интернета "Скиф-Д", запущенного более года назад, сообщается на сайте компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева. "Этап орбитальной отработки экспериментальной системы связи "Скиф-Д" с одноименным космическим аппаратом, созданным в компании "Решетнев", закончен", — говорится в публикации. Отмечается, что за год работы на орбите российское оборудование на борту спутника получило летную квалификацию. Помимо этого, были испытаны технологии управления аппаратом и доступа в интернет. "Максимальная скорость передачи данных через "Скиф-Д", которой удалось достичь на сеансах связи, составила 6,5 мегабита в секунду", — подчеркнули на предприятии. Проект "Сфера" призван обеспечить россиян интернетом вещей, а также связью в удаленных от центра территориях, в частности в Арктике. Особый акцент разработчики делают на обеспечении связи на Северном морском пути. "Сферу" можно сравнить с уже функционирующей системой Илона Маска Starlink — с той разницей, что у российской системы спутников будет меньше, а функционал планируется более широкий. Первый аппарат группировки, демонстратор технологий "Скиф-Д", запустили 22 октября 2022 года с космодрома Восточный.

https://ria.ru/20230925/sputniki-1898507835.html

https://ria.ru/20230331/internet-1862005310.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, информационные спутниковые системы, союз