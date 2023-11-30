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Завершились летные испытания первого спутника группировки "Сфера" - РИА Новости, 30.11.2023
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10:54 30.11.2023 (обновлено: 18:35 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/sfera-1912833704.html
Завершились летные испытания первого спутника группировки "Сфера"
Завершились летные испытания первого спутника группировки "Сфера" - РИА Новости, 30.11.2023
Завершились летные испытания первого спутника группировки "Сфера"
Специалисты завершили летные испытания первого аппарата многоспутниковой группировки "Сфера" — демонстратора системы широкополосного интернета "Скиф-Д",... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:54
2023-11-30T18:35
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Специалисты завершили летные испытания первого аппарата многоспутниковой группировки "Сфера" — демонстратора системы широкополосного интернета "Скиф-Д", запущенного более года назад, сообщается на сайте компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева. "Этап орбитальной отработки экспериментальной системы связи "Скиф-Д" с одноименным космическим аппаратом, созданным в компании "Решетнев", закончен", — говорится в публикации. Отмечается, что за год работы на орбите российское оборудование на борту спутника получило летную квалификацию. Помимо этого, были испытаны технологии управления аппаратом и доступа в интернет. "Максимальная скорость передачи данных через "Скиф-Д", которой удалось достичь на сеансах связи, составила 6,5 мегабита в секунду", — подчеркнули на предприятии. Проект "Сфера" призван обеспечить россиян интернетом вещей, а также связью в удаленных от центра территориях, в частности в Арктике. Особый акцент разработчики делают на обеспечении связи на Северном морском пути. "Сферу" можно сравнить с уже функционирующей системой Илона Маска Starlink — с той разницей, что у российской системы спутников будет меньше, а функционал планируется более широкий. Первый аппарат группировки, демонстратор технологий "Скиф-Д", запустили 22 октября 2022 года с космодрома Восточный.
https://ria.ru/20230925/sputniki-1898507835.html
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Космос - РИА Наука, Россия, Информационные спутниковые системы, Союз
Завершились летные испытания первого спутника группировки "Сфера"

ИСС: лётные испытания аппарата "Скиф" спутниковой группировки "Сфера" завершены

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПуск РН "Союз" с первым спутником группировки "Сфера" — "Скиф-Д"
Пуск РН Союз с первым спутником группировки Сфера — Скиф-Д - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пуск РН "Союз" с первым спутником группировки "Сфера" — "Скиф-Д". Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Специалисты завершили летные испытания первого аппарата многоспутниковой группировки "Сфера" — демонстратора системы широкополосного интернета "Скиф-Д", запущенного более года назад, сообщается на сайте компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева.
"Этап орбитальной отработки экспериментальной системы связи "Скиф-Д" с одноименным космическим аппаратом, созданным в компании "Решетнев", закончен", — говорится в публикации.
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Отмечается, что за год работы на орбите российское оборудование на борту спутника получило летную квалификацию. Помимо этого, были испытаны технологии управления аппаратом и доступа в интернет.
"Максимальная скорость передачи данных через "Скиф-Д", которой удалось достичь на сеансах связи, составила 6,5 мегабита в секунду", — подчеркнули на предприятии.
Проект "Сфера" призван обеспечить россиян интернетом вещей, а также связью в удаленных от центра территориях, в частности в Арктике. Особый акцент разработчики делают на обеспечении связи на Северном морском пути. "Сферу" можно сравнить с уже функционирующей системой Илона Маска Starlink — с той разницей, что у российской системы спутников будет меньше, а функционал планируется более широкий.
Первый аппарат группировки, демонстратор технологий "Скиф-Д", запустили 22 октября 2022 года с космодрома Восточный.
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