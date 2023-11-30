https://ria.ru/20231130/sfera-1912833704.html
Завершились летные испытания первого спутника группировки "Сфера"
Завершились летные испытания первого спутника группировки "Сфера" - РИА Новости, 30.11.2023
Завершились летные испытания первого спутника группировки "Сфера"
Специалисты завершили летные испытания первого аппарата многоспутниковой группировки "Сфера" — демонстратора системы широкополосного интернета "Скиф-Д",... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:54
2023-11-30T10:54
2023-11-30T18:35
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Специалисты завершили летные испытания первого аппарата многоспутниковой группировки "Сфера" — демонстратора системы широкополосного интернета "Скиф-Д", запущенного более года назад, сообщается на сайте компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева. "Этап орбитальной отработки экспериментальной системы связи "Скиф-Д" с одноименным космическим аппаратом, созданным в компании "Решетнев", закончен", — говорится в публикации. Отмечается, что за год работы на орбите российское оборудование на борту спутника получило летную квалификацию. Помимо этого, были испытаны технологии управления аппаратом и доступа в интернет. "Максимальная скорость передачи данных через "Скиф-Д", которой удалось достичь на сеансах связи, составила 6,5 мегабита в секунду", — подчеркнули на предприятии. Проект "Сфера" призван обеспечить россиян интернетом вещей, а также связью в удаленных от центра территориях, в частности в Арктике. Особый акцент разработчики делают на обеспечении связи на Северном морском пути. "Сферу" можно сравнить с уже функционирующей системой Илона Маска Starlink — с той разницей, что у российской системы спутников будет меньше, а функционал планируется более широкий. Первый аппарат группировки, демонстратор технологий "Скиф-Д", запустили 22 октября 2022 года с космодрома Восточный.
https://ria.ru/20230925/sputniki-1898507835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, информационные спутниковые системы, союз
Космос - РИА Наука, Россия, Информационные спутниковые системы, Союз
Завершились летные испытания первого спутника группировки "Сфера"
ИСС: лётные испытания аппарата "Скиф" спутниковой группировки "Сфера" завершены
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Специалисты завершили летные испытания первого аппарата многоспутниковой группировки "Сфера" — демонстратора системы широкополосного интернета "Скиф-Д", запущенного более года назад, сообщается на сайте
компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева.
"Этап орбитальной отработки экспериментальной системы связи "Скиф-Д" с одноименным космическим аппаратом, созданным в компании "Решетнев", закончен", — говорится в публикации.
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Отмечается, что за год работы на орбите российское оборудование на борту спутника получило летную квалификацию. Помимо этого, были испытаны технологии управления аппаратом и доступа в интернет.
"Максимальная скорость передачи данных через "Скиф-Д", которой удалось достичь на сеансах связи, составила 6,5 мегабита в секунду", — подчеркнули на предприятии.
Проект "Сфера" призван обеспечить россиян интернетом вещей, а также связью в удаленных от центра территориях, в частности в Арктике
. Особый акцент разработчики делают на обеспечении связи на Северном морском пути. "Сферу" можно сравнить с уже функционирующей системой Илона Маска Starlink — с той разницей, что у российской системы спутников будет меньше, а функционал планируется более широкий.
Первый аппарат группировки, демонстратор технологий "Скиф-Д", запустили 22 октября 2022 года с космодрома Восточный.
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