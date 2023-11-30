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В Госдуме призвали в Год семьи определить статус многодетности - РИА Новости, 30.11.2023
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16:39 30.11.2023 (обновлено: 16:40 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/semya-1912958105.html
В Госдуме призвали в Год семьи определить статус многодетности
В Госдуме призвали в Год семьи определить статус многодетности - РИА Новости, 30.11.2023
В Госдуме призвали в Год семьи определить статус многодетности
Необходимо в Год семьи определить статус многодетной семьи, для этого уже все готово, заявила первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:39
2023-11-30T16:40
общество
россия
татьяна буцкая
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Необходимо в Год семьи определить статус многодетной семьи, для этого уже все готово, заявила первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. "Следующий год — год прорывных решений, которых мы ждали, некоторых даже десятилетиями. Например, утверждение статуса многодетной семьи. Я не говорю, какой это будет нормативный акт — это будет закон или указ президента, но тем не менее мы уверены в том, что у нас уже все готово к тому, чтобы этот статус принять", - сказала Буцкая на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему: "Год семьи: новые возможности для российских семей" в международном пресс-центре "Россия сегодня". Она отметила, что сейчас из-за отсутствия такого определения многодетные семьи из разных регионов имеют разные положения и по льготам, и по статусу. "Такого быть не должно и для этого нам необходимо в Год семьи принять статус многодетной семьи, чтобы эта многодетность не просто поддерживалась на бумаге, чтобы каждая семья, которая имеет трёх и более детей, гордо шла по жизни", - отметила Буцкая.
https://radiosputnik.ru/20231122/semya-1911100571.html
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общество, россия, татьяна буцкая, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Буцкая, Госдума РФ
В Госдуме призвали в Год семьи определить статус многодетности

Депутат ГД Буцкая: в год семьи надо определить статус многодетности

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Необходимо в Год семьи определить статус многодетной семьи, для этого уже все готово, заявила первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Следующий год — год прорывных решений, которых мы ждали, некоторых даже десятилетиями. Например, утверждение статуса многодетной семьи. Я не говорю, какой это будет нормативный акт — это будет закон или указ президента, но тем не менее мы уверены в том, что у нас уже все готово к тому, чтобы этот статус принять", - сказала Буцкая на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему: "Год семьи: новые возможности для российских семей" в международном пресс-центре "Россия сегодня".
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Она отметила, что сейчас из-за отсутствия такого определения многодетные семьи из разных регионов имеют разные положения и по льготам, и по статусу.
"Такого быть не должно и для этого нам необходимо в Год семьи принять статус многодетной семьи, чтобы эта многодетность не просто поддерживалась на бумаге, чтобы каждая семья, которая имеет трёх и более детей, гордо шла по жизни", - отметила Буцкая.
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